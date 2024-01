Paysandu inicia venda de ingressos para o clássico Re-Pa do Parazão; Veja preços e onde comprar

O clássico entre Remo x Paysandu pelo Campeonato Paraense 2024 está marcado para o dia 4 de fevereiro, às 17h, no Mangueirão, mas o Paysandu, mandante da partida, já iniciou as vendas de ingressos para o confronto diante do seu maior rival, válido pela 5ª rodada do estadual.

Os bilhetes para o torcedor alviceleste já estão disponíveis e podem ser encontrados em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além das bilheterias do Estádio da Curuzu. Os ingressos estão custando R$ 60 o setor de arquibancada, já o setor de cadeiras custa R$ 120. A diretoria do Papão também disponibilizou bilhetes para o setor de lounge, no valor de R$ 300 (individual). O torcedor do Papão que queira mais comodidade para adquirir seu ingresso, pode comprar de forma online, através do site.

Esse será o clássico Re-Pa de número 771 e pode ser o único confronto entre as equipes na temporada 2024. Na estreia do Paysandu no Parazão, contra o Santa Rosa, mais de 23 mil torcedores estiveram presentes no Colosso do Bengui, sendo 19.505 pagantes.