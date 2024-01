Parazão 2024: Paysandu pode entrar para seleto grupo do futebol brasileiro; saiba mais

Alguns campeonatos estaduais já iniciaram e o Parazão 2024 começa no próximo final de semana. O Paysandu é o maior campeão da competição com 49 títulos em toda a sua história, dos a mais que o Remo, seu maior rival. O Campeonato Paraense deste ano pode colocar o Papão em um seleto grupo de campeões no Brasil.

O clube bicolor poderá chegar à marca de 50 conquistas estaduais nessa temporada. No Brasil, apenas dois clubes chagaram a esse número, o ABC-RN, com 57 títulos do Campeonato Potiguar, sendo o maior campeão estadual do Brasil. Na segunda posição vem o Bahia-BA, com 50 títulos.

O atacante Nicolas, uma das principais contratações do Paysandu, falou sobre a competição e da possível conquista do clube de número de 50. O jogador do Papão aproveitou para convocar a torcida para a estreia do clube no Parazão, que ocorre neste sábado (20), às 19h, no Mangueirão, contra Santa Rosa no Mangueirão.

“Inclusive já convocando o torcedor, para que sábado tenhamos um bom público conseguir levar mais torcedores, pois tenho certeza que vamos começar com o pé direito e vamos atrás do nosso 50º título estadual, um dos maiores campeões estaduais do país, que ele chegue, nos apoie, estou ansioso e morrendo de saudade da torcida”, falou.

O departamento de comunicação do Paysandu também trabalha com esse tema. O clube divulgou nas redes socias uma arte com os preços dos ingressos para a estreia do clube e nela consta a frase: “Em busca da 50” e ao lado uma taça do Parazão.