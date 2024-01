Paysandu: Nicolas fala da ansiedade em reestrear e cita lembranças no Mangueirão: 'gols no Re-Pa'

O atacante Nicolas foi apresentado na Curuzu nesta quinta-feira (18). O jogador é uma das principais contratações para a temporada 2024 e disse estar ansioso para voltar a vestir a camisa do Paysandu em um jogo oficial. “Xodó” da torcida alviceleste, Nicolas falou das lembranças que guarda na memória na primeira passagem pelo clube e fez questão de relembrar gols nos clássicos contra o Remo.

Aos 34 anos e com passagens recentes na Série A do Brasileiro, Nicolas retorna ao Paysandu com o pensamento de reeditar a passagem que viveu no Papão entre 2019 e 2021. O atacante relembrou dos últimos jogos antes da pandemia de covid-19, na Curuzu e alguns gols marcados contra o eterno rival bicolor, o Remo, que o fizeram cair nas graças do torcedor do Papão.

“Eu tenho tantas lembranças, uma pena que sai do Paysandu na época da pandemia. Um dos últimos jogos [contra o Paragominas] com torcida acabei marcando gols, a Curuzu estava lotada, normal, mas no mangueirão tenho minhas memórias favoritas que são gols no Re-Pa, em semifinais da Copa Verde, Série C então tenho ansiedade por esse retorno, por estar próximo de uma possível estreia. Inclusive já convocando o torcedor, para que sábado tenhamos um bom público conseguir levar mais torcedores, pois tenho certeza que vamos começar com o pé direito e vamos atrás do nosso 50º título estadual, um dos maiores campeões estaduais do país, que ele chegue, nos apoie, estou ansioso e morrendo de saudade da torcida”, disse.

O atacante ainda não possui a certeza de que vai estar em campo na estreia do Paysandu contra o Santa Rosa, no próximo sábado (20), às 19h, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada do Parazão 2024. O jogador tenta resolver algumas questões de rescisão contratual com o Ceará, para poder atuar pelo Paysandu. O prazo máximo de inscrição de atletas para atuar na primeira rodada do campeonato Paraense termina nesta sexta-feira (19).

Nicolas estava no Ceará na última temporada e foi bastante questionado pela torcida do Vozão. No clube alencarino foram 31 partidas e apenas três gols marcados, antes, porém, Nicolas atuou pelo Goiás, com 96 jogos e 29 gols, além de ter conquistado um acesso à Série A e participado da quase toda a campanha do Esmeraldino no título da Copa verde de 2023.

A passagem pelo Paysandu foi marcante. Nicolas chegou ao clube paraense ainda atuando como meia, porém, após a chegada do técnico Hélio dos Anjos, o jogador passou a desempenhar a função de atacante. Foram 103 partidas com a camisa do Papão, sendo 102 como titular. Nesse período o jogador balançou as redes 37 vezes e conquistou os títulos do Parazão nas temporadas de 2020 e 2021, além ganhar a alcunha de “carrasco do Remo”, já que o atleta marcou oito gols nos confrontos diante do Leão Azul.