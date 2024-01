Atacante do Paysandu comemora gol imaginário na estreia do Parazão 2024; vídeo

O Paysandu venceu o Santa Rosa na estreia do Parazão 2024, no último sábado (20), no Mangueirão. Mas a partida ficou marcada por um lance, já na reta final do jogo. O atacante Jean Dias recebeu a bola na área e tocou por cima do goleiro e saiu comemorando um gol que não ocorreu. O vídeo dele comemorando foi postado nas redes sociais.

Jean Silva recebeu passe de Nicolas, e tirou do goleiro do Santa Rosa. A bola estava entrando lentamente, quando o zagueiro do Santinha chegou e conseguiu salvar o gol em cima da linha, porém, Jean Dias saiu comemorando um gol imaginário. A bola ficou em jogo e em seguida Biel e João Vieira perderam a oportunidade de ampliar o placar.

O próximo compromisso do Paysandu no Parazão será diante do Caeté, na próxima quarta-feira (24), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pela segunda rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com