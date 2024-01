Parazão começa com golaços, gol imaginário, time com 12 jogadores em campo e ídolo 'barrado'; vídeo

O maior campeonato estadual da região Norte começou no último final de semana. O Campeonato Paraense, o Paarazão, iniciou com alguns lances curiosos, golaços, gol comemorado, mas que não aconteceu, time com 12 jogadores em campo, gol de “xodó” da torcida e ídolo de fora da lista de relacionados.

12 em campo

A competição iniciou cheia de situações inusitadas. No jogo Paysandu x Santa Rosa, a equipe do Distrito de Icoaraci chegou a jogar um pouco mais de um minuto com um atleta a mais em campo. Na hora de substituir, o atacante Arian Taperaçu por Pedro Sena, Taperaçu não deixou o campo e o jogo seguiu normalmente, até membros do Paysandu reclamarem à arbitragem e tudo foi resolvido com a saída do atacante do Santinha.

Gol imaginário

No mesmo jogo, o atacante Jean Dias, do Paysandu, comemorou um gol imaginário. O atleta recebeu passe de Nicolas, entrou na área e finalizou por cima do goleiro do Santa Rosa, porém, o zagueiro do Santinha conseguiu evitar o gol em cima da linha e o atacante bicolor saiu comemorando um gol que não aconteceu.

O retorno de Nicolas

A partida também marcou o retorno do “xodó” da torcida do Paysandu. O atacante Nicolas, que jogou pelo Papão em 2019, 2020 e 2021, retornou ao clube alviceleste em grande estilo. Nicolas foi o autor do gol do Bicola na vitória de 1 a 0.

Golaço de Gedoz

Na partida entre Cametá x Castanhal, no Estádio Parque do Bacurau, o meia Felipe Gedoz marcou um golaço para o Japiim da Estrada. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Castanhal, no empate em 2 a 2, porém, após marcar o gol, Gedoz sentiu cãibras e quase nem comemorou o golaço marcado.

Cobrança com maestria

Por falar em golaço, na goleada do Remo por 5 a 0 diante do Canaã, ocorreu o primeiro gol de falta do Parazão 2024. O meio-campista Marco Antônio balançou a rede do Canaã no segundo tempo, marcando o último gol do triunfo azulino.

Paredão barrado

Remo x Canaã também marcou pela ausência do goleiro Vinícius, do Remo, na lista de jogadores. O ídolo remista foi titular absoluto no gol azulino desde que assumiu a posição durante o Campeonato Brasileiro da Série C de 2017. Desde então Vinícius era o dono da posição e ficou de fora da estreia azulina, pendendo a titularidade para Marcelo Rangel, além de ter perdido a posição de reserva imediato para o goleiro Léo Lang.

Goleiro Vinícius está no Remo desde 2017 (Fábio Will / Ascom Remo)