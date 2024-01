Ricardo Catalá detalha ausência de goleiro Vinícius na estreia do Remo

O Clube do Remo estreou com o pé direito no Campeonato Paraense 2024. O Leão Azul goleou, na tarde desse domingo (21), a equipe do Canaã por 5 a 0, com gols marcados por: Pietro (contra), Echaporã, Ytalo e Camilo, no primeiro tempo; e Marco Antônio, no segundo tempo, com uma bela cobrança de falta. O jogo foi realizado no Estádio do Mangueirão. Contudo, o que deveria ser uma partida marcada pela estreia do novo elenco azulino se viu rodeada de dúvidas pela ausência do goleiro Vinícius.

Em entrevista pós-jogo, o técnico Ricardo Catalá disse que não tem nada de anormal na ausência do goleiro Vinícius. "Sobre o Vinícius, não tem nada de anormal. Eu gostaria de não responder nenhuma pergunta de jogadores que não estão aqui, mais por uma questão de respeito aos que estão. Eu não vou levar três goleiros para o jogo. Acho que não faz sentido. Ainda que possamos levar três, eu prefiro levar dois, porque assim temos mais repertório para o jogo e não se fazem muitas trocas. Eu optei por levar o Marcelo e o Leo. É mais por essa questão mesmo", declarou o treinador.

No entanto, a ausência não estremeceu a equipe em campo e nem a torcida que esteve nas arquibancadas. Resta agora aguardar novas declarações do treinador e do clube para esclarecer abertamente a situação de Vinícius e entender se sua ausência na primeira rodada foi uma decisão pontual do técnico ou se há um cenário mais complexo nos bastidores do clube azulino. Independentemente disso, o time azulino segue firme em busca de mais uma vitória no Parazão.

Ídolo da torcida azulina e com 39 anos de idade, o goleiro – e vereador de Belém – deve cumprir seu ciclo com o clube, mas como terceira opção.

O goleiro está no clube desde 2017, quando chegou a pedido do técnico Josué Teixeira. Nesse período, Vinícius foi dono incontestável da meta Leão e conquistou os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021, e do acesso à Série B em 2020.