Copa Verde: novo meia-atacante do Remo comenta jogo decisivo contra o Amazonas

Recém-contratado pelo Clube do Remo, o meia-atacante Sillas chegou e mostrou que não está para brincadeira. No último domingo, pela segunda partida das quartas de final do Campeonato Paraense, o jogador entrou em campo e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, ajudando na classificação azulina. Agora, o clube vira a chave e volta as atenções para a Copa Verde, onde enfrenta o Amazonas no primeiro duelo das quartas.

A partida será nesta quarta-feira (20), às 20h, no Baenão. O jogo de volta será no dia 23 seguinte, na Arena Amazônia. Para o jogador, o momento do clube é de reconstrução e eles precisam estar focados em todos os compromissos, independente de qual campeonato esteja em pauta.

"Eu fico feliz por ajudar o Remo. Ainda pude fazer um gol e ajudar os companheiros, mas agora é outro campeonato e um jogo muito difícil contra o Amazonas. Temos algumas coisas para corrigir durante essa semana para que, se Deus quiser, na quarta-feira a gente possa fazer um bom jogo", avalia o armador, que garante não ter preferência na hora de atuar sob o comando de Gustavo Morínigo.

"Independente de jogar mais centralizado de meia ou não, o importante é ajudar os meus companheiros Se ele achar que eu posso jogar, estarei pronto para corresponder em campo com os demais colegas. É o professor quem faz essa escolha baseada no dia-dia". Por fim, Sillas adianta que não espera entregar menos pelo clube que lhe acolheu com uma grande responsabilidade.

"Fazer gol ou dar assistência, o importante é competir pelo Clube do Remo e ajudar a conquistar os objetivos, pois se trata de um clube grande, com muita torcida e precisamos dar essa resposta para eles em campo", completa. Após a Copa Verde, o Remo volta ao Parazão, no aguardo das datas dos confrontos da semifinal, contra a Tuna Luso.