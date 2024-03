Parazão 2024: jogos da semifinal entre Remo e Tuna devem ser no Mangueirão; entenda os motivos

Remo e Tuna Luso serão adversários na semifinal do Parazão 2024 . A Federação Paraense de Futebol ainda não divulgou a tabela com as datas, horários e locais dos confrontos, mas a tendência é que ocorram no Mangueirão, não nos estádios do Souza e Baenão. A informação foi divulgada pelo diretor de futebol tunante, Éder Pisco , em entrevista ao vivo para a Rádio Liberal + 98.9 FM.

“Tivemos uma reunião com as partes envolvidas no jogo e houve uma orientação primária de que a intenção é que seja os dois jogos no Mangueirão, mas, claro, que estamos aguardando as condições e vamos sentar o mais breve possível com a Federação Paraense de Futebol (FPF) e com o Remo alinhar isso de forma mais concreta”, revelou o dirigente cruzmaltino ao programa Liberal Mais Notícias desta segunda-feira.

A Tuna Luso será a mandante do jogo de ida, enquanto o Remo decidirá em casa a partida de volta da semifinal. Assim, naturalmente o primeiro confronto seria no Estádio Francisco Vasques, o Souza, que pertence aos tunantes; e a volta seria na casa azulina, o Baenão, locais onde as duas equipes vinham exercendo o mando de campo. Mas há o entendimento de que seria mais interessante para o campeonato que os jogos fossem no Mangueirão.

Temperos do clássico Re-Tu

O primeiro motivo é o apelo de público. Com o afunilamento do Parazão , o fator “decisivo” das partidas e a rivalidade entre Leão e Águia Guerreira, os confrontos prometem um público grande, aliado ao bom momento das equipes na temporada.

A Tuna tem apenas uma derrota no ano e o Remo vem em ascensão depois de passar pela crise que culminou com a demissão do técnico Ricardo Catalá. Agora, os azulinos estão invictos sob o comando de Gustavo Morínigo. Na primeira fase, os cruzmaltino venceram o rival azul-marinho por 3 a 2 em pleno Baenão.

Qualidade do gramado

Mas outro ponto importante que está sendo levado em consideração é a qualidade dos campos. No caso do Baenão, o gramado tem apresentado áreas de desgaste mais elevado em decorrência das sequência de jogos no local em meio a um período de chuvas mais intensas. E, no Estádio do Souza, a situação é pior, já que é considerado um dos piores gramados do campeonato.

Na partida do último domingo (17), quando a Lusa garantiu a classificação nos pênaltis diante do São Francisco, era possível reparar mais de um tipo de grama, áreas com plantas invasoras e lama.

Gramado do Souza está entre os piores do Parazão (Reprodução/Instagram/@tunaluso.oficial)

Em contrapartida, o Mangueirão não está sendo utilizado para jogos de futebol desde o Re-Pa do estadual, disputado no dia 4 de fevereiro.

Datas

A FPF ainda vai divulgar a tabela detalhada da semifinal do Parazão 2024. Os jogos devem ser disputados, provavelmente, na próxima semana. A previsão é que as partidas de ida sejam nos dias 27 e 28 e as de volta em 30 e 31 de março. A expectativa é que a definição saia até esta terça-feira (19).