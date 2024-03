Na semifinal do Parazão, técnico da Tuna exalta time e destaca força para encarar o Remo

Após uma primeira fase mais tranquila, com a segunda melhor campanha do Parazão, a Tuna enfrentou dificuldades para se garantir na semifinal do Campeonato Paraense. A Águia do Souza superou o São Francisco neste domingo (17), nos pênaltis, no estádio do Souza, e conquistou a vaga na semi, onde vai encarar o clube do Remo. Depois do jogo contra o Leão Santareno, o treinador Tunante Júlio Cesar Nunes analisou a partida e destacou a força e desempenho da equipe.

"Acho que o grupo entendeu muito bem a preparação, a gente fez uma semana muito forte, mentalmente nós estávamos fortes, preparados para as adversidades que o jogo poderia apresentar. Nós começamos muito bem, criamos várias chances, os gols não aconteceram no primeiro tempo, tínhamos bola na trave, chances para finalizar e o gol acabou não acontecendo. Tivemos a calma para orientar no intervalo e buscar no segundo tempo. Mesmo com o gol do São Francisco, nós não desistimos em nenhum momento. Os jogadores que entraram foram muito bem e as coisas aconteceram", analisou o técnico.

Júlio Cesar destacou que todo o elenco estava bem preparado para o jogo e para a disputa dos pênaltis. A Tuna perdeu o primeiro por 1 a 0, com isso, o time precisava vencer com dois gols de diferença para se classificar ou um de vantagem para levar a decisão para as penalidades máximas.

No final, Gabriel Furtado e Leandro Cearense fizeram para a Águia e Jhon Kennedy marcou para o São Francisco, o que obrigou à disputa de pênaltis. No fim, a Tuna fechou o jogo em 4 a 2.

"Quando foi para os pênaltis, nós estávamos muito confiantes porque nós nos preparamos. Fizemos uma semana de treinamento com os batedores e todos estavam preparados para, se precisassem bater, fazer os gols. O Iago [Hass] treinou muito bem pegando os pênaltis", destacou o treinador.

Agora, a Tuna se prepara para encarar o Remo, que venceu o Santa Rosa por 2 a 0 no Baenão, no último sábado (16). As datas dos jogos das semifinais ainda não foram divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em busca do título, Júlio Cesar parabenizou o grupo, agradeceu o apoio dos torcedores e afirmou que o time vai chegar bem para enfrentar o Leão Azul.

"O sentimento é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar trabalhando aqui na Tuna Luso, por essa torcida maravilhosa que nos apoiou. Estou muito feliz pela entrega do meu grupo. [Quero] parabenizar, principalmente, os atletas porque eles fazem a diferença. A gente chega muito forte para esta semifinal, confiante, respeitando o adversário, que é um grande clube, com grande investimento, mas, acima de tudo, confiante naquilo que a gente vem apresentando no campeonato até agora para fazer dois grandes jogos nessa semifinal contra o Remo e merecer a classificação", concluiu o técnico Júlio Cesar Nunes.