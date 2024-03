Copa Verde: Clube do Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Amazonas; veja onde comprar

O Clube do Remo está com o próximo desafio pela Copa Verde marcado para a próxima quarta-feira (20), contra o Amazonas-AM, no Estádio do Baenão. Mandante da partida, o Leão já iniciou a venda de ingressos para o torcedor azulino ver a bola rolar de perto, e os bilhetes estarão disponíveis em vários pontos de vendas presenciais e virtualmente.

A equipe azulina garantiu o aceso para as quartas de final da Copa Verde após derrotar o Trem-AP com folga nas oitavas de final, e agora espera a presenta da torcida no desafio contra o novo rival. Os ingressos, disponíveis apenas para arquibancada, estão sendo vendidos no valor de R$ 40, e sócio-torcedor adimplente terá acesso garantido ao jogo.

Os torcedores interessados podem adquirir os bilhetes presencialmente nas Lojas do Remo e Lojas Rei da Amazônia, e virtualmente no site ingressosa.com.

Remo e Amazonas se enfrentam na quarta-feira a partir das 20h. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, pelo portal OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal +.