Lembra dele? Atacante ex-Remo está no radar da diretoria para voltar ao Baenão; goleiro é sondado

A diretoria do Remo busca reforços para o início do Campeonato Brasileiro da Série C e nomes estão no radar do clube. Um deles é do atacante Felipe Marques, que já defendeu a camisa do Leão Azul na temporada 2018. O jogador foi procurado pelo clube e pode ser uma das novidades na equipe de Gustavo Morínigo. Outro que está na mira do clube azulino é o goleiro Luiz Daniel, que atualmente está no futebol paulista. A informação foi divulgada pelo jornalista Júnior Cunha, da TV Cultura e confirmada pelo O Liberal.

O Remo trabalha para trazer em torno de cinco a seis jogadores visando a Série C. As negociações estão ocorrendo e dois nomes estão na lista do executivo e CEO do Remo, Sérgio Papellin. O primeiro deles é do atacante Felipe Marques, de 34 anos, que atualmente estava atuando pela Portuguesa-SP. O jogador é um desejo antigo do Remo e existe a chance de retorno. A equipe de O Liberal apurou que Felipe Marques foi procurado por pessoas do Remo, mas, segundo a fonte, a negociação segue, mas estagnou por conta dos problemas de saúde do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, mas que a possibilidade de acerto é grande.

Felipe Marques foi campeão paraense pelo Remo em 2018 (Fábio Will / Remo)

Felipe Marques fez 10 partidas com a camisa da Lusa nesta temporada. A equipe do Canindé foi eliminada do Campeonato Paulista no último final de semana pelo Santos-SP. Antes de vestir a camisa do clube lusitano, Felipe Marques rodou por várias equipes como Cuiabá-MT, Grêmio Novorizontino-SP, Ferroviária-SP e São Bernardo-SP. Nos último asnos vem atuando na Série B do Brasileiro pelo Novorizontino e também atuou na Série A com a camisa do Cuiabá. Pelo Remo, em 2018, foram 14 jogos, três gols marcados e o título do Parazão.

Outro jogador que está na mira do Remo é o goleiro Luiz Daniel, de 30 anos. O jogador estava no Santo André-SP, disputando o Paulistão, onde esteve em campo em 12 partidas. Com a saída do goleiro Vinícius, ídolo do clube, o Remo busca outro atleta para a posição, já que no elenco o Remo possui apenas Marcelo Rangel, titular absoluto da equipe nesta temporada e também o jovem Léo Lang, de 25 anos, reserva imediato de Marcelo. A intenção é que Marcelo tenha uma “sombra” na posição. A diretoria do Remo entrou em contato com o atleta, mas ainda sem evolução nas tratativas.

Luiz Daniel estava no Santo André-SP (Divulgação)