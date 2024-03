Remo busca reforços e deve fazer 5 ou 6 contratações; veja as posições que o clube procura

A chegada do técnico Gustavo Morínigo ao Remo vem mexendo com o ambiente azulino. O time voltou a vencer na temporada, 3 a 1 contra o Trem-AP, pela Copa Verde e 3 a 0 diante do Santa Rosa, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão. Mesmo com os triunfos, algumas mudanças devem ocorrer na equipe visando Copa Verde e também início do Campeonato Brasileiro da Série C e cinco ou seis contratações podem ocorrer no Leão. A informação foi confirmada pelo O Liberal junto à uma fonte interna do clube.

Morínigo informou em entrevista coletiva após o triunfo diante do Santa Rosa, que o clube vai contratar, porém, não informou quantidade e nem posições. O clube está no mercado, tenta reforçar o elenco e o Leão quer jogadores para praticamente todas as posições. O clube busca atletas nos seguintes setores: um zagueiro, dois volantes, um meia, um atacante de ponta. Não está descartada a contratação de um lateral-direito, que atualmente possui Thalys e Vidal na posição.

Saídas e contratações

Na semana passada o Remo oficializou as saídas do meia Camilo, além do volante Daniel, duas contratações de jogadores que tiveram passagens em clubes comandados pelo ex-técnico Ricardo Catalá, que deixou o clube após uma sequência de resultados ruins à frente do Leão Azul. Por outro lado, o Remo oficializou a chegada do meia-atacante Sillas, de 28 anos, que estava no Atlético-GO, clube que disputará a Série A em 2024. O jogador chegou a Belém, treinou no Baenão e já estreou pelo Leão no último domingo, contra o Santa Rosa, pelo Parazão.

Departamento Médico

Além das baixas que o elenco teve com as saídas de atletas, o técnico Gustavo Morínigo possui dificuldade para escalar a equipe, já que o Remo vem sofrendo com o número alto de jogadores no Departamento Médico. O Leão iniciou esta semana com seis atletas que precisam de cuidados e se recuperam no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Agenda

O próximo compromisso do Remo na temporada é diante do Santa Rosa, no sábado (16), às 17h, no Baenão, em partida de volta das quartas de final do Campeonato Paraese. Como o clube azulino venceu por 3 a 0 no jogo de ida, o Leão pode perder até por dois gols de diferença, que ainda sim avança na competição estadual. Já o Santa Rosa precisa derrotar o Remo por quatro gols de diferença para avançar de forma direta. Caso o Macaco-Prego derrote o Remo por três gols de diferença. A vaga na semifinal será decidida nas penalidades