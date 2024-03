Treinador Gustavo Morínigo afirma que Remo vai fazer novas contratações: 'Realmente um reforço'

O Remo venceu o Santa Rosa na tarde deste domingo (10), por 3 a 0, no Baenão, e deu um passo importante na classificação para as semifinais do Campeonato Paraense. Este foi o segundo jogo do treinador paraguaio Gustavo Morínigo, que destacou a melhora do time azulino em relação aos jogos anteriores e garantiu que novas contratações devem surgir para o decorrer da temporada.

"Nós vamos contratar ainda", afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida contra o Santinha. Apesar disso, o técnico não deu detalhes sobre em quais posições o time teria os reforços.

"A minha parte é dar opiniões, mas não falar quem entra, essa parte é do nosso diretor [Sérgio] Papellin e do presidente decidirem. Com certeza, vamos buscar as melhores opções porque quem vier aqui para o time tem que ser realmente um reforço, não queremos alguém só para compor elenco, que se comporte dessa maneira. Então, como falei anteriormente, não podemos errar naqueles [jogadores] que vamos incorporar ao plantel", enfatizou Morínigo.

Apesar de ter avançado para as quartas de final do Campeonato Paraense, o elenco azulino não estava convencendo dentro de campo. Com a saída do ex-treinador Ricardo Catalá, o Remo passa por um processo de reestruturação e reformulação. Alguns jogadores já deixaram o clube, como o meia Camilo e o volante Daniel, mas novos atletas vão chegar.

O próximo jogo do Leão Azul é no sábado (16), 17h, no Baenão, contra o Santa Rosa. A equipe azulina tem três gols de vantagem e é a favorita para o confronto.

Além do Parazão, nesta temporada, o Remo também disputa a Copa Verde, onde pegará o Amazonas nas quartas de final, e a Série C do Campeonato Brasileiro.