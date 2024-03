Como visitante no Baenão, Remo vence Santa Rosa e encaminha vaga na semifinal

Na tarde deste domingo (10), no Baenão, com mando do Santa Rosa, o Remo jogou “fora de casa” e não tomou conhecimento do adversário. Com gols de Echaporã, Felipinho e Ligger, time remista venceu por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Parazão 2024. Foi a segunda vitória seguida dos azulinos sob comando do técnico Gustavo Morínigo. A partida de volta será no próximo sábado (16), às 17h, novamente no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

VEJA MAIS

Primeiro tempo de domínio azulino

Logo no primeiro minuto de partida, o Santa Rosa chegou ao ataque com perigo. Pedro Sena recebeu passe em profundidade de Flávio e finalizou com um chute rasteiro que passou bem perto do goleiro remista, Marcelo Rangel. O Remo assustou o Santa Rosa pela primeira vez somente aos 17 minutos, quando Felipinho cruzou para a área e a bola passou na frente do gol.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DA PARTIDA

Aos 27 minutos, o Clube do Remo abriu o placar com Echaporã. O lateral-direito Thalys lançou a bola para área e o camisa 27 do Leão completou para as redes com um chute de primeira. Foi o terceiro gol do atacante na temporada.

Seis minutos após o primeiro gol, aos 33 minutos, o leão marcou o segundo com Felipinho e praticamente definiu a partida. O atleta, cria da base do Clube do Remo, aproveitou a sobra da bola após bate-rebate na entrada da área e chutou forte para o gol. Foi o segundo com a camisa azulina. O momento de alegria pelo tento marcado, também virou de preocupação, quando o atacante, logo após balançar as redes, nem comemorou e caiu no gramado com fortes dores. O jogador foi substituído por Kelvin.

O Santinha, em seguida, aos 37 minutos, chegou com perigo mais uma vez. O meia Ficha cobrou falta na área e a bola, após desvio, explodiu no travessão.

No final da primeira etapa, com uma forte chuva caindo na capital paraense, aos 48 minutos, Echaporã caiu na área e pediu pênalti, mas o juiz marcou apenas simulação e deu amarelo para o atacante remista. Logo após o lance, o primeiro tempo foi encerrado.

Santa Rosa x Remo Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

Segundo tempo sob forte chuva

Para a segunda etapa, o Leão voltou com duas mudanças. O técnico Gustavo Morínigo colocou Paulinho Curuá em campo no lugar de Henrique, que já havia sido amarelado no primeiro tempo e Sillas na vaga de Jaderson. Foi a estreia do meia-atacante que foi anunciado e regularizado nesta semana.

Aos seis minutos, no começo do segundo tempo, o zagueiro Ligger ampliou de cabeça para o Clube do Remo após cobrança de escanteio feita por Raimar. Foi o primeiro gol do defensor pelo Remo.

Aos 24 minutos, Paulinho Curuá chutou de fora da área, a bola passou perto do gol e arrancou aplausos do torcedor. No minuto 32, na tentativa de diminuir o prejuízo, após cruzamento para a área, Rogério cabeceou e obrigou Marcelo Rangel a fazer boa defesa.

Depois do terceiro gol, com a vantagem significativa no placar e também pela forte chuva, que deixou poças no gramado, o time azulino diminuiu o ritmo de jogo, até para preservar os atletas.

Ficha Técnica

Santa Rosa 0 x 3 Remo

Data: 10/03/2024

Hora: 16h30

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Cartões Amarelos: Henrique e Echaporã (Remo)

Cartão Vermelho: Não houve.

Gols: Echaporã, Felipinho e Ligger (Remo)

Santa Rosa: Claudio Vitor; David (Laércio), Diego Macedo, D. Fracaroll e Yure; Davi, V. Santana (Vandinho) e C. Moura; Pedro Sena, Felipe Vigia (Sorriso) e Flávio (Rogério). Técnico: Netão.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Reniê, Raimar; Henrique (Paulinho Curuá), Jaderson (Sillas), Renato Alves, Felipinho (Kelvin); Echaporã (Ronald) e Ribamar (Ytalo). Técnico: Gustavo Morínigo.