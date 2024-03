De saída! Remo anuncia rescisão de contrato e volante deixa o clube

O volante Daniel não é mais atleta do Remo. O clube azulino informou na tarde desta sexta-feira (8), que o jogador teve seu contrato rescindido em comum acordo. O jogador realizou quatro jogos nesta temporada pelo clube azulino.

Assim como ocorreu com o meia Camilo, que pediu à diretoria para rescindir seu contrato, o volante Daniel conversou com representantes do clube e acertou a sua saída. O jogador de 27 anos, foi um dos contratados pelo Leão nesta temporada e fez três partidas como titular, nas três primeiras rodadas do Campeonato Paraense.

Daniel, de 27 anos, é natural de São Bernardo do Campo (SP) e foi contratado pelo Remo com a chancela do ex-técnico do clube, Ricardo Catalá, com quem trabalhou no Mirassol-SP. O volante participou de toda a pré-temporada feita pelo Leão Azul, iniciou com o titular, mas gradualmente perdeu espaço no time azulino.

VEJA MAIS

O volante possui propostas de retornar ao ABC-RN, clube que defendeu na temporada passada, na Série B do Campeonato Brasileiro, porém, o clube nordestino acabou rebaixado para as Série C e será um dos adversários do Remo na disputa da Série C neste ano.

O executivo de futebol e CEO do Remo, Sérgio Papellin, informou em entrevista coletiva nesta semana, que mais jogadores poderiam sair do clube, caso os atletas estejam insatisfeitos e que as rescisões seriam de forma amigável e conversada, para que os valores não ultrapassassem o teto do clube.

Daniel teve passagens pela base o Osasco Audaz-SP, Palmeiras-SP, Bragantino-SP, Ferroviária-SP, Caldense-MG, Boa Esporte-MG.

(Matéria em atualização)