Ribamar comemora primeiro gol com a camisa do Remo: 'Era o que eu esperava'

O Remo venceu o Trem-AP na noite da última quinta-feira (7), no Baenão, por 3 a 1, pelas oitavais de final da Copa Verde. Diante da torcida azulina, o elenco fez um bom jogo com a estreia do novo treinador Gustavo Morínigo. Quem também "desencantou" foi o atacante Ribamar, contratado pelo Leão Azul no início da temporada, que marcou o primeiro gol com a camisa do time.

O jogador ainda não havia balançado as redes desde a sua estreia com a camisa azulina e estava pressionado para mostrar serviço. Após a partida, o jogador comemorou o primeiro gol com o Remo.

"É uma emoção muito grande. Estou muito feliz, estava muito ansioso para fazer o gol e ajudar a equipe e ver essa festa linda, era o que eu esperava. E eu dedico esse gol a todos eles [torcedores] que também esperavam o primeiro gol", declarou o jogador após o jogo.

Com o resultado em cima do Trem-AP, o Remo avançou para as quartas de final da Copa Verde e vai encarar o Amazonas-AM. Antes disso, o Leão Azul enfrenta o Santa Rosa, pela semifinal do Campeonato Paraense. O primeiro jogo ocorre neste domingo (10), às 16h30, no Baenão.

O time azulino está em um momento de reorganização. A equipe vive um momento tenso por conta da falta de resultados consistentes nas últimas partidas. Com o novo treinador, a expectativa é de melhoras para o Leão Azul.