Na estreia de Morínigo, Remo 'desencanta' e vence o Trem-AP pelas oitavas da Copa Verde

O Clube do Remo conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Verde, ao vencer o Trem-AP, no Baenão, pelo placar de 3 a 1. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (7), com gols de Felipinho, Ribamar e Kanu. Daniel descontou para o adversário. A vitória leva o Remo à próxima fase, onde enfrenta o Amazonas-AM, que eliminou o Capital-TO na última quarta-feira (6).

Logo aos seis minutos, o Clube do Remo abriu o placar com Felipinho, animando a torcida com a nova cara apresentada pelo Leão Azul do técnico estreante Gustavo Morínigo. Após o gol, o time sofreu uma baixa na defesa, com a saída de Ícaro, que sentiu dores e deu lugar a Reniê. Minutos depois, outra mudança inesperada, com a saída de Marco Antônio, também sentindo dores, para a vez de Echaporã. O meia-atacante ainda tomou um cartão amarelo da arbitragem.

Felipinho abriu o caminho da vitória azulina sobre o Trem, pela Copa Verde (Thiago Gomes / O Liberal)

Após as mudanças, o Remo foi controlando a posse de bola, trabalhando bastante pelo meio-campo e por vezes avançando sobre a grande área. Com o domínio claro, os azulinos pressionavam por todos os lados. Aos 30, a bola foi levantada na área do Trem e o zagueiro Daniel Felipe cabeceou, quase marcando um gol contra. No lance seguinte, Felipinho fez bela jogada e deixou Echaporã de frente para o gol, mas o atacante finalizou em cima do goleiro Vitor Luiz.

O lance de maior perigo protagonizado pelo Trem foi aos 41 minutos, quando Foguete recebeu boa bola na intermediária e soltou um chute forte rasteiro, defendido na raça por Marcelo Rangel. Pouco tempo depois, o time visitante chegou na área e Rangel novamente, em dois tempos, abafou o ataque. Aos 50, o árbitro Jonathan Antero Silva encerrou a primeira etapa com a vitória parcial por 1 a 0. Na volta do intervalo, Echaporã arriscou chute longo aos dois minutos, passando perto da trave.

2º Tempo

Apesar do esforço, o Remo cometeu um vacilo no sistema defensivo, que resultou na penalidade marcada contra o time da casa. Daniel foi para a bola, esperou Rangel se posicionar e estufou as redes, empatando a partida no Baenão. Nem bem o Trem se empolgou com o empate, o Remo voltou a assumir a dianteira no placar, com gol de Ribamar, aos 11 minutos, após assistência de Felipinho.

Ribamar comemora o primeiro gol com a camisa do Remo. (Thiago Gomes / O Liberal)

A nova vantagem deixou o time azulino mais confortável em campo, com o ataque sendo bem acionado, enquanto a defesa se fechava para evitar as investidas do Trem. Aos 16, o Trem pressionou com Foguete, que chegou perto da área e arriscou novo chute forte, abafado pela defesa de Rangel. Morínigo então resolveu fazer mais algumas mudanças no time, colocando Kanu e Kelvin nos lugares de Ribamar e Felipinho.

A partir dos 30, o Trem melhorou a postura em campo, mesmo tendo perdido o técnico Sandro Macapá, que acabou expulso por excesso de perturbação. Aos 42, o Trem teve boas chances em cobrança de bola parada, mas o chute de Rafael Oliveira ficou na barreira. A partir daí, o Remo continuou a buscar o ataque, mas sem a mesma pressa do início, se valendo da vantagem no placar. O árbitro então deu sete minutos de acréscimos, tempo para dois bons ataques do Remo e um golaço de Kanu, após invadir a área e, com elegância, fintar o marcador antes do chute forte, decretando a vitória por 3 a 1 e a classificação azulina.

Ficha Técnica

Remo x Trem-AP

Data: 07/03/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Renato Aparecido dos Reis Oliveira e Joverton Wesley de Souza Lima

Cartões Amarelos: Marco Antônio, Henrique, Echaporã, Thalys (Remo) Foguete, Aleílson, Caíque, Daniel (Trem)

Cartão Vermelho: Sandro Macapá (Trem)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Ícaro (Reniê), Raimar; Henrique, Jaderson, Pavani (Renato Alves), Felipinho (Kelvin); Marco Antônio (Echaporã) e Ribamar (Kanu).

Técnico: Gustavo Morínigo.

Trem-AP: Viitor Luiz; Foguete, Daniel, Gilmar, Caíque (Diego Bispo); Tácio (Feijão), Levi, Dudu; Aleílson (Rafael Oliveira), Neto Oliveira (Rafael Barros) e Eduardo Lopes (Igor Nunes)

Técnico: Sandro Macapá.