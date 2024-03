Na coletiva pós-jogo, técnico do Remo cita preparação rápida e assimilação: 'São inteligentes'

O técnico Gustavo Morínigo concedeu sua primeira entrevista coletiva no comando do Remo e se mostrou satisfeito com o resultado da equipe, que venceu bem, convencendo a torcida que compareceu ao estádio Evandro Almeida. A vitória por 3 a 1 trouxe segurança para os jogadores, que, segundo ele, assimilaram com rapidez a estratégia para a partida.

"O trabalho mental foi muito importante nesse momento, mais a parte tática que trabalhamos ontem. Olhamos vídeos, passei para eles e eles assimilaram muito rápido. Nós, como comissão nova, entregamos a eles uma estratégia de jogo e marcação. Pedimos que entregassem 100%. Somente isso", revelou, parabenizando todos pela partida.

"Foi um jogo, por momentos, muito bem jogado nas posições que queríamos atacar. Todos se doaram para fazer valer e vencer a partida". Apesar da estreia positiva, Morínigo ressaltou que o time precisa passar por um amplo trabalho de recondicionamento físico. "Temos que trabalhar um pouco a parte física, mas, agora, em pleno torneio, é impossível. Então o professor [Luís Gonzalo, preparador físico] está programando isso, mesmo porque no dia a dia tem que estar bem preparado".

Após a classificação, o time volta os olhos para o Campeonato Paraense, para o primeiro de dois jogos pelas quartas de final, contra a equipe do Santa Rosa. O duelo acontece neste domingo (10), no Baenão.

"Falamos depois do jogo que é muito importante, nesse momento, bom descanso e alimentação. Todo mundo precisa estar comprometido com o propósito deste ano. Exigimos que cada um dê o melhor que tem. Nesse conceito, vamos procurar o melhor para o próximo jogo. Todos são importantes, assim como respeitamos o próximo rival e vamos em busca da vitória", finaliza.