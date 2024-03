Com promoção para ST do Remo, Santa Rosa inicia vendas de ingressos para jogo contra o Leão

O Campeonato Paraense de 2024 chega às quartas de finais no próximo final de semana. Uma das partida é o confronto entre Santa Rosa x Remo, válida pelo jogo de ida, no domingo (10), às 16h30, no Estádio Baenão, em Belém. Mandante da partida, o Santinha divulgou em suas redes sociais, os valores dos ingressos para o confronto e informou que os sócios-torcedores do Leão pagarão um valor menor para acompanhar o confronto.

Sem local para jogar, o Santa Rosa, que retornou à elite do futebol paraense nesta temporada, realizou um acordo com o Remo, para mandar seu jogo no Baenão, casa da equipe remista. Para esta partida, o Santinha divulgou os preços dos ingressos, com a arquibancada custando o valor de R$30. A cadeira está disponível ao preço de R$60 e o camarote está custando R$100. Os sócios-torcedores do Remo pode adquirir seu bilhete no valor de R$20.

Os ingressos para Santa Rosa x Remo estão disponíveis a partir desta quinta-feira (8) e podem ser adquiridos em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. No dia da partida, o Santa Rosa também irá comercializar ingressos em uma Arena Society na Avenida Romulo Maiorana.

No retorno à Primeira Divisão do Campeonato Paraense, o Santa Rosa, tradicional clube de Icoaraci, conseguiu a classificação para as quartas de final após terminar a primeira fase na 6ª colocação e encara o Remo, que terminou a fase na 3ª posição. A partida de ida entre Macaco-Prego e Leão Azul terá transmissão pela Rádio Liberal + e também lance a lance pelo Portal OLiberal.com.