Remo vence o Santa Rosa em jogo-treino com gols de novos contratados

Visando a disputa do Campeonato Paraense 2024, Clube do Remo e Santa Rosa disputaram jogo-treino na manhã deste domingo (14), no Estádio Baenão. O Leão venceu pelo placar de 2-0, em atividade diferente do habitual.

A partida foi dividida em três tempos de 30 minutos, mobilizando os elencos das duas equipes. Os gols da vitória do Clube de Periçá foram marcados pelo meia Pavani e pelo atacante Jaderson, ambos recém-contratados para a temporada.

A equipe que começou a partida foi formada por Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Reniê, Raimar; Daniel, Camilo, Pavani; Ronaldo, Echaporã e Ytalo. Nesse primeiro momento, coube a Pavani abrir o placar pelo Leão Azul, dada a condição mais ofensiva da primeira formação, que teve três atacantes.

Logo depois, o técnico Ricardo Catalá promoveu algumas mudanças, mas não modificou toda a equipe. Entraram em campo Léo Lang, Renato Alves e Marco Antônio nos respectivos lugares de Marcelo Rangel, Pavani e Echaporã. A mudança, no entanto, não surtiu efeito prático e a partida continuou com o placar de 1 a 0.

Por fim, na terceira e última etapa do treino, o técnico modificou toda a onzena, colocando em campo a seguinte equipe: Vinícius; Kadu, Bruno Bispo, Ligger e Nathan; Jaderson, Henrique Vigia e Renato Alves; Filipinho, Marco Antônio e Kanu. Nesse momento o Remo conseguiu mais um gol para fechar o placar em 2 a 0.

No Parazão, o Remo estreia no dia 21 contra o Canaã, no Mangueirão. Um dia antes, também no Mangueirão, o Santa Rosa é o visitante em confronto contra o Paysandu.