Novo lateral-esquerdo do Remo gosta de 'atacar e defender' e cita camisa pesada do Remo

A briga pela titularidade na lateral-esquerda do Clube do Remo promete ser intensa em 2024. Nathan foi um dos contratados para a posição, que foi uma das grandes dores de cabeça em 2023, e vai disputar o espaço na onzena titular do clube em 2024 com o, também contratado, Raimar.

Nathan tem 25 anos e foi um dos destaques na campanha de rebaixamento do Pouso Alegre-MG para a Série D em 2023. O Sport-PE contratou o jogador para a reta final da Série B, mas o lateral teve pouco espaço no time titular e só entrou em apenas três oportunidades durante a competição.

“Eu gosto muito de atacar e defender, que é uma característica minha. Eu tenho bastante força”, descreveu Nathan sobre o estilo de jogo.

Sendo um dos 14 contratados vindo da Série B, Nathan conta o que pode trazer de experiência da competição, apesar de poucos jogos disputados no campeonato.

“Sempre buscar o resultado. Eles falam que o resultado é sempre importante para se manter bem no campeonato.”

O lateral também comentou como está sendo a preparação, adaptação e falou sobre a estrutura encontrada no Remo. “A estrutura do clube está de parabéns, eles estão sempre nos dando suporte. E a questão do treino também, a gente está muito firme, focado em busca só do processo.”

Faltando oito dias para a estreia do Remo no Parazão contra o Canaã, no Mangueirão, Nathan falou como está a ansiedade para estrear pelo clube. “A gente fica um pouco nervoso, mas é normal. Estamos sempre focados em buscar o melhor resultado. Estou muito ansioso para estrear e sei que a camisa do Remo é pesada, vim aqui para novos desafios”.