Parazão: Mandante, Santa Rosa fará jogo contra o Remo no Baenão; veja locais das outras partidas

A tabela das quartas de finais da Copa do Brasil 2024 ainda não foi divulgada oficialmente pela Federação Paraense de Futebol (FPF), porém, algumas partidas, já estão definidas, ao menos os jogos de ida.

O Paysandu, que encerrou a primeira fase na liderança do Parazão, encara o Bragantino, no próximo sábado (9), às 15h30, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA). O Tubarão anunciou a partida pelas suas redes sociais e já iniciou a comercialização de ingressos com um lote promocional.

Em Marabá (PA), o Águia, representante do Pará na segunda fase da Copa do Brasil, terá pela frente o Caeté, no jogo de ida das quartas de final do Parazão 2024. O Azulão é o atual campeão paraense e defende o título diante do clube de Bragança (PA), uma das sensações do campeonato neste ano. O jogo está previsto às 18h, no Estádio Zinho Oliveira.

O Remo, que terminou na terceira colocação após o término da primeira fase, vai pegar o Santa Rosa, nas quartas de final do Parazão. A equipe de Icoaraci é a mandante da primeira partida e informou através da seua assessoria, que mandará o jogo no Baenão, no próximo domingo (10). O horário ainda está indefinido podendo ocorrer às 16h ou 17h.

A única partida que segue sem local definido é o confronto entre São Francisco x Tuna Luso Brasileira. Os dois clubes mandam seus jogos no Estádio do Souza, em Belém. A partida de ida, com mando do São Francisco, poderá ocorrerem outra praça esportiva e isso está sendo debatido entre os clubes.