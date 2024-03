Tabu? No atual formato do Parazão, líderes da primeira fase nunca foram campeões; entenda

O Paysandu terminou a primeira fase do Parazão como líder do torneio, mas terá que quebrar um tabu nos mata-matas caso queira ser campeão. Desde que o Estadual adotou o atual formato - fase classificatória com 12 times e oito partidas disputadas - nunca o primeiro colocado da etapa inicial ganhou o troféu ao final da competição.

O atual formato foi adotado pelo primeira vez no Parazão em 2021. Devido à pandemia de Covid-19 e o não rebaixamento de equipes na edição de 2020, o torneio sofreu um "inchaço" e passou a contar com 12 equipes. Segundo o regulamento aprovado pelo congresso técnico do torneio, cada equipe faria, na primeira fase, oito partidas.

Fracasso azulino

Em 2021, quem terminou a etapa classificatória com a melhor campanha foi o Remo. Disputando a Série B do Brasileirão naquele ano, o Leão terminou a primeira fase com 20 pontos conquistados. No entanto, nos mata-matas, o Time de Periçá acabou eliminado para a Tuna Luso, nas semifinais.

Apesar disso, quem se sagrou campeão do torneio naquele ano foi o Paysandu. Na decisão, diante da Tuna Luso, o Bicola - que terminou a fase classificatória em segundo lugar - venceu por 5 a 4, no placar agregado.

Derrota bicolor no clássico

Em 2022, quem teve a melhor campanha na primeira fase do estadual foi o Paysandu. Naquele ano, o Papão obteve 17 pontos em oito partidas e era o grande favorito ao título paraense. No entanto, o Bicola foi derrotado pelo Remo, o maior rival, na grande decisão por 4 a 3 no placar agregado.

Vexame em casa

Já em 2023, a equipe com melhor campanha na primeira fase foi o Remo. O Leão fez incríveis 21 pontos na primeira fase, representandos em sete vitórias e uma derrota em oito partidas. Nos mata-matas, o Time de Periçá provou o favoritismo e chegou à final diante do Águia de Marabá. Apesar da boa campanha, os remistas não conseguiram bater o Azulão na decisão, sendo derrotado nos pênaltis.

Mata-matas em 2024

As quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta. O segundo jogo é na casa da equipe de melhor pontuação no campeonato. Os confrontos foram definidos pela posição de cada equipe na classificação geral do Parazão: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

As datas, horários e locais dos jogos ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Quartas de final (ida)

- Bragantino x Paysandu

- São Francisco x Tuna Luso

- Santa Rosa x Remo

- Águia de Marabá x Caeté

Quartas de final (volta)

- Paysandu x Bragantino

- Tuna Luso x São Francisco

- Remo x Santa Rosa

- Caeté x Águia de Marabá