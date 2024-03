Técnico Gustavo Morínigo chega a Belém para assumir o Remo e cita prioridades; vídeo

O técnico Gustavo Morínigo desembarcou em Belém no final da manhã desta terça-feira (5) para assumir o comando do Remo. O treinador pousou na capital paraense por volta das 11h30, acompanhado do também paraguaio Diosnel Burgos, auxiliar-técnico, e do preparador físico argentino Martín Gonzalez. A comissão foi recepcionada pelo executivo de futebol azulino, Sérgio Papellin, no saguão do Aeroporto de Val-de-Cans. À tarde, Morínigo será apresentado oficialmente e dará sua primeira entrevista coletiva no comando do Leão Azul.

A princípio, o treinador não conversaria com a imprensa, mas acabou cedendo e dando as primeiras palavras como comandante azulino. Sucinto, preferiu contemporizar os questionamentos sobre mudanças no elenco, como possíveis dispensas e novas contratações.

"Vamos falar com a diretoria e fazer o melhor para o clube. Não quero ser irresponsável, preciso conhecer bem as necessidades do clube, os jogadores, e vou, seguramente, tomar uma decisão", ponderou.

Morínigo manteve um discurso cauteloso sobre o elenco, ao ser perguntado se já havia assistido aos vídeos dos últimos jogos da equipe na temporada. "Vamos conversar com a diretoria do clube e vamos procurar estar atualizados o mais rápido possível, para poder colaborar com o clube", reforçou.

E sobre qual seria sua prioridade para a partida de quinta-feira (7), contra o Trem-AP, pelas oitavas de final da Copa Verde, o paraguaio foi direto ao ponto, e em português bem claro: "A prioridade sempre é ganhar, sempre", concluiu o treinador, que precisa estar regularizado no BID da CBF até esta quarta para poder comandar o time à beira do campo neste confronto.

Gustavo Morínigo tem agendada uma entrevista coletiva nesta terça, às 14h, no Baenão. A Rádio Liberal Mais 98.9 FM vai transmitir ao vivo.

Negociação

As negociações entre Remo e Gustavo Morínigo começaram na semana passada, após a demissão de Ricardo Catalá. A pedida salarial, no começo, deixou a diretoria remista reticente, mas as conversas avançaram no último domingo à noite, após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino, fora de casa, pela 8ª rodada do Parazão. A equipe foi comandada interinamente pelo auxiliar-técnico Mario Henrique, o Mariozinho.