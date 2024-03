Mercado: Remo está próximo de fechar com meia-atacante do Atlético-GO, afirma jornalista 

O Remo está perto de anunciar mais um reforço para a próxima temporada. Segundo o jornalista Felipe André, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o meia-atacante Sillas, de 28 anos, do Atlético-GO, está deixando o clube goiano para assinar com o Leão. A informação foi publicada nesta segunda-feira (4), nas redes sociais.

Segundo a apuração do jornalista, Sillas foi ao CT do Dragão nesta segunda apenas para retirar pertences pessoais e se despedir dos companheiros. O anúncio azulino, de acordo com o repórter, deve ocorrer nas próximas horas.

Sillas está no Atlético-GO desde o final da temporada passada, mas fez poucos jogos com a camisa do Dragão. Foram apenas seis partidas disputadas pelo rubro-negro e nenhum gol marcado. A última vez que entrou em campo foi no dia 18 de fevereiro, na vitória do Atlético-GO para a Jataiense, pelo Campeonato Goiano.

Antes do Atlético-GO, Sillas jogou no São José-RS, clube onde viveu o melhor momento da carreira. No Rio Grande do Sul foram 52 partidas disputadas e 13 gols marcados, em duas temporadas. Além do Zequinha, o meia atuou por equipes como Paraná-PR, Madureira-RJ, Cabofriense-RJ, Retrô-PE, Santa Cruz-PE e Boa Esporte-MG.

Contratações

A chegada de novos nomes no Remo já era esperada pela torcida. No último domingo (3), antes da derrota para o Bragantino, pelo Parazão, o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, disse que avaliaria oportunidades de mercado na próxima semana, quando encerram a primeira fase de alguns estaduais pelo país, como o Carioca, o Mineiro e o Catarinense, entre outros.

“Estamos de olho no mercado e, se tiver uma oportunidade, vamos trazer. Nós não temos esse desespero de trazer. Vamos esperar o fim de alguns campeonatos para avaliar. Quem sabe não aparece alguma novidade nessa semana?”, encerrou o profissional do Leão.