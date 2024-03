Novo treinador do Remo, Gustavo Morínigo já enfrentou o Leão duas vezes na carreira; relembre

Anunciado como novo técnico do Remo nesta segunda-feira (4), o técnico paraguaio Gustavo Morínigo já conhece o Leão de longa data. Em 2021, quando treinava o Coritiba, o treinador enfrentou o time azulino em duas oportunidades, todas pela Série B do Brasileirão. O retrospecto do comandante diante do Time de Periçá, inclusive, é positivo.

Nas duas partidas disputadas, Morínigo não saiu de campo derrotado em nenhuma delas. No primeiro duelo, em Curitiba, vitória dos donos da casa por 2 a 1. Já no encontro válido pelo segundo turno, o treinador paraguaio ajudou o Coxa a segurar a pressão azulina e empatar em 0 a 0, no Baenão. Confira como foram as partidas.

Derrota no Couto Pereira

O primeiro encontro entre Morínigo e Remo ocorreu pela nona rodada da Série B de 2021. Na ocasião, o Leão Azul vivia uma crise na tabela - com apenas uma vitória e ocupando a última posição. Na partida anterior, a diretoria remista havia demitido o treinador Paulo Bonamigo, que conquistou o acesso à Série B na temporada anterior, e foi comandando pelo auxiliar Netão.

Por outro lado, Morínigo liderava o Coritiba em uma campanha vitoriosa. O Coxa era o vice-líder da Série B e vinha de uma sequência de quatro triunfos seguidos na competição.

Na partida, o Coritiba fez valer o bom momento e conseguiu a vitória por 2 a 1, com gols no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Léo Gamalho abriu o placar pro Coxa. No minuto seguinte, Erick Flores empatou pro Remo, mas aos 29 o time alvinegro voltou a ficar na frente do placar, com gol novamente marcado por Léo Gamalho.

Empate no Baenão

O segundo encontro de Morínigo com o Remo, válido pela 27ª rodada do estadual, foi mais difícil que o primeiro. O Leão chegou para o jogo em franca ascensão no torneio, após a contratação do técnico Felipe Conceição. Na 10ª posição na tabela, o time azulino estava há três jogos sem perder e queria mais três pontos para se livrar do risco de rebaixamento.

Já o Coritiba passava pela primeira oscilação na competição Apesar de estar na liderança do torneio, o Coxa não ganhava há dois jogos e começava a ser ameaçado pelo Botafogo, clube que conquistou o título do torneio ao final da temporada.

No jogo, o melhor momento azulino não foi o suficiente para fazer com que a equipe saísse com a vitória. O Leão teve mais a bola e chutou mais a gol, mas parou no bom sistema defensivo elaborado por Morínigo e não conseguiu tirar o zero do placar.