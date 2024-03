Com algumas exigências, negociações entre Remo e Morínigo avançam e contrato pode ser firmado

O clima tenso no Baenão, após mais um tropeço do Remo no Parazão, dessa vez uma derrota para o Bragantino por 1 a 0, fizeram a diretoria do Remo agir de forma mais intensa na busca por um técnico para a sequência da temporada. As negociações com o técnico paraguaio Gustavo Mirínigo avançaram nesta noite e a possibilidade de anúncio está próxima. A informação foi confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do clube.

A equipe de O Liberal apurou que o técnico fez novas exigências ao clube e, pela situação difícil do Remo, a diretoria acatou alguns pedidos. O treinador possui, segundo Sérgio Papellin, em entrevista à TV Cultura, um total de seis auxiliares e esse número alto de profissionais, era um dos entraves na negociação.

Gustavo Morínigo, de 47 anos, é paraguaio e no futebol brasileiro, possui pouca experiência. O treinador teve passagens pelo Ceará-CE, Coritiba-PR e Avaí-SC, mas já comandou equipes grandes do Paraguai e foi vice-campeão da Libertadores, em 2014 comandando o Nacional-PAR, além de ter conquistado o título paraguaio pelo próprio nacional um ano antes. Sem clube desde o ano passado, quando deixou o Avaí-SC, Morínigo treinou outras equipes em seu país, além de ser técnico de Seleções de base do Paraguai das categorias Sub-16, 17 e 20.

A pressão no clube está grande, os tropeços e a forma com que o Remo vem atuando nesta temporada vem tirando o torcedor do sério, além da eliminação na Copa do Brasil na primeira fase, que resultou no prejuízo de R$1 milhão aos cofres do clube.

O torcedor questiona a diretoria pelo investimento alto feito nas contratações deste ano. A falta de um padrão de jogo que ainda não foi desenvolvido ao longo de 9 partidas na temporada, fez o torcedor protestar ao longo da semana passada contra a diretoria, atletas e o então técnico Ricardo Catalá, que acabou deixando o clube após empate em 1 a 1 com o São Francisco, no Baenão.

No jogo diante do Bragantino, o Remo foi comandado pelo auxiliar Mariozinho e novamente o time não rendeu o esperado, mesmo com seis mudanças feitas no time titular. Já classificado, o Remo terminou a primeira fase com 14 pontos e na terceira colocação, atrás do Paysandu, líder da competição e invicto e da Tuna, que fechou a fase inicial também invicta. Na próxima fase o Leão terá pela frente o Santa Rosa, no mata-amata das quartas de final, mas antes o clube encara o Trem-AP, na quinta-feira (7), às 20h, no Baenão, pelas oitavas de final da Copa Verde, em jogo único. Quem vencer avança e em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.