Remo aceita pedida do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, mas negociação se arrasta; veja valores

O Remo segue à procura de um novo técnico para o lugar deixado por Ricardo Catalá. O Leão foca em contratar o paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos. A negociação, atualmente, ocorre só com o treinador, mas outros nomes já estiveram na mesa azulina. Sérgio Papellin, no entanto, acredita que Morínigo seja o nome ideal para seguir o planejamento de 2024. Segundo a apuração de O Liberal, o técnico já fez a contraproposta ao Remo, a diretoria deu um "ok" e aguarda o retorno do treinador.

VEJA MAIS

Não foi estipulado prazo para Gustavo Morínigo responder, mas o Remo quer bater esse martelo quanto antes. De acordo com uma fonte, pedida feita pelo treinador gira em torno de R$ 170 mil mensal. Os valores foram levados à presidência azulina, que se comprometeu a honrar o salário, porém ainda pesa, nessa negociação, o fato do clube paraense estar na Série C do Campeonato Brasileiro, entre outras questões logísticas. Caso não avancem as tratativas, novos nomes devem pintar na Toca do Leão.

Gustavo Morínigo está livre no mercado e acumula passagens pelo Avaí-SC, seu último clube na disputa da Série B, além do Ceará-CE e também no Coritiba-PR. Pelo Coxa, Morínigo enfrentou duas vezes o Remo na disputa da Série B do Brasileiro na temporada 2021, com um empate sem gols no Baenão em Belém e uma vitória no Estádio Couto Pereira, por 2 a 1.

Além de clubes brasileiros, Gustavo Morínigo também esteve à frente de clubes paraguaios, como o Nacional, Cerro Porteño e Libertard. O treinador também assumiu algumas Seleções de base do Paraguai, nas categorias Sub-16, Sub-17 e também Sub-20.