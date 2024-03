Após queda de Catalá, executivo do Remo avalia dispensas e novas contratações, mas pede tempo; vídeo

A prioridade do Remo no momento é a contratação de um jogo técnico, para substituir Ricardo Catalá, demitido do clube após o empate em 1 a 1 com o São Francisco, nesta quarta-feira (28), pela 6ª rodada do Parazão 2024. Mas o desempenho abaixo do esperado para o elenco neste começo de temporada pode recair não apenas na conta de Catalá, mas, também, sobre os próprios jogadores. O executivo de futebol Sérgio Papellin não descarta mudanças no plantel atual, com possíveis dispensas e novas contratações.

Durante entrevista coletiva na quarta à noite, após o anúncio da queda de Ricardo Catalá, o executivo foi questionado sobre mexidas no plantel e como a diretoria tem avaliado o desempenho individual dos atletas. Papellin, porém, pediu mais tempo para ver se a equipe “dá liga” com um novo comandante.

"O elenco do Clube do Remo é composto por bons jogadores, que jogariam a Série B facilmente, mas, nem sempre, quando você junta um grupo de bons jogadores, consegue dar liga no grupo, encaixar. E quando não consegue encaixar você tem que ficar alternando até encontrar a formação ideal que você queira. Não conseguimos evoluir, fazer bons jogos. Porque futebol é como se fosse um espetáculo: você tem que vencer e convencer, fazer bons jogos, para que a torcida saia satisfeita”, argumentou o dirigente, que em seguida completou.

“Acho que não conseguimos essa evolução tática, talvez até pelo grupo, que não encaixou, mas vamos torcer que com a chegada do novo comandante ele consiga encontrar essa forma e casar esse grupo para voltar a fazer bons jogos", ponderou.

Quanto a contratações, o discurso do executivo de futebol azulino também seguiu uma linha cautelosa, no sentido de “aguardar por oportunidades”. A tendência é que o mercado comece a se movimentar a partir da próxima segunda-feira (4), quando a primeira fase dos campeonatos Carioca, Catarinense e Mineiro terão encerrado. A fase de grupos do Paulistão, principal zona de interesse dos times paraenses, só termina no dia 10 de março. A prioridade, porém, é primeiro fazer renderem os atletas que já estão no Baenão.

"Acho que nós estamos devendo ao torcedor. A torcida está mostrando que não está satisfeita. Mas a gente achas que esse grupo pode produzir mais, que tem jogadores que podem produzir mais. Nós vamos avaliando e, se aparecer uma oportunidade de mercado, a gente pode trazer um ou outro jogador, mas vamos dar uma observada melhor nessa sequência porque, às vezes, o jogador está mal, muda o comando e começa a jogar bem. Estamos em um começo de trabalho, temos dois meses só, vamos esperar mais um pouco para definir quem continua e se precisa tirar alguém aqui do clube", concluiu Papellin.

Sem Ricardo Catalá, o Remo será comandado no próximo domingo (3), contra o Bragantino-PA, pelo auxiliar Mario Henrique, o Mariozinho; e o assistente de desenvolvimento Agnaldo de Jesus, enquanto a diretoria azulina busca no mercado um novo técnico.