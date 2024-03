Sondado, técnico Lisca recusa investida do Remo, revela Papellin, que parte para outros nomes

Disponível no mercado, o técnico Lisca agradeceu e educadamente recusou a sondagem que o Remo fez para assumir o comando da equipe na temporada, após a demissão de Ricardo Catalá. O profissional, que está sem clube desde que deixou o Vila Nova-GO em outubro do ano passado, deve viajar para o exterior nos próximos dias e não pretende assumir uma equipe no momento. A informação foi revelada pelo executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin, em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias, na Rádio Liberal Mais 98.9 FM (assista abaixo).

"O Lisca não está querendo trabalhar no momento. O Lisca é amigo pessoal meu, mas está fazendo uns cursos, disse que vai passar dez dias fora do Brasil. Disse que só vai voltar a trabalhar no mês de abril", revelou Papellin.

VEJA MAIS

Assim, o Leão Azul continua em busca de um novo nome para assumir o comando da equipe na temporada. A diretoria não estabeleceu um prazo para concretizar o acordo e está certo que o time terá no domingo (3), contra o Bragantino-PA, pelo Parazão, o comando interino dos auxiliares Agnaldo de Jesus e Mario Henrique, o Mariozinho.

"Estamos em busca. Hoje passei a manhã reunido aqui com o pessoal para poder definir alguns nomes e, em cima desses nomes, ir trabalhando. Alguns já descartaram, [disseram] que não querem trabalhar em Série C, só querem Série A, então a gente está selecionado aqueles que podem e têm interesse em trabalhar no Clube do Remo", concluiu Papellin.

Assista à entrevista de Papellin a partir de 1h17min14s

Sobre possíveis dispensas do elenco, o executivo do Remo reforçou o que havia dito durante entrevista coletiva na quarta : vai esperar para ver se o novo técnico consegue aumentar o desempenho de peças que não estão rendendo o que se esperava. Mas acrescentou que não irá se opor a pedidos de dispensas por parte dos próprio atletas.

"Alguns jogadores estamos vendo que não estão rendendo, entendeu? Então vamos analisar com muita calma, buscar algumas peças que possam nos ajudar. No momento, não vamos radicalizar e tirar jogador. Mas, aquele que quiser sair hoje, não vamos nos opor, de ninguém. É só conversar comigo, com o presidente, com o Glauber [vice]... Mas a gente quer dar um tempo maior para a pessoa mostrar se realmente tem condições de vestir essa camisa. Se não tiver, nós vamos ter que mudar", concluiu Sérgio Papellin.

O Remo busca um técnico desde demitiu Ricardo Catalá após o empate em 1 a 1 com o São Franscisco, na noite de quarta-feira, em jogo atrasado pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O Leão volta a campo domingo, contra o Bragantino, pela 8ª e última rodada da primeira fase do estadual. O confronto começa às 15h30, no Diogão, em Bragança.

Os azulinos já estão com a classificação assegurada para as quartas de final do estadual, mas a posição na classificação geral vai definir qual será o adversário no mata-mata.