Na esteira da troca de técnico, meia Camilo pede para sair do Remo; outros nomes podem segui-lo

Depois da derrota para o Bragantino, o clima nas dependências do Baenão ficou insustentável para um nome: Camilo, que chegou em Belém com a promessa de ser o grande armador do Remo. De acordo com uma nota divulgada na noite desta segunda-feira (4), o atleta entrou em contato com a direção do clube e formalizou seu pedido de saída, indo ao estádio, posteriormente, apenas para se despedir dos companheiros.

"O Clube do Remo informa que o meia Camilo não faz mais parte do elenco azulino para o restante da temporada. O desligamento ocorreu em comum acordo entre clube e atleta. Pelo período de dedicação e trabalho prestado à camisa azulina, o clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros.", diz o comunicado enviado pelo Clube do Remo.

Camilo é um experiente meia armador, indicado pelo técnico Ricardo Catalá. Ao todo, fez nove partidas com a camisa azulina, marcando três gols. Do início otimista, incluindo a estreia com gol diante do Canaã, o jogador foi, aos poucos, caindo de produção. Devagar ele foi amargando entradas no decorrer dos jogos, sendo reserva em alguns momentos. Diante da crise que envolve o time e a torcida, a informação extracampo dá conta de que ele não teria aguentado o clima, pedindo assim o seu desligamento.

Apesar do clube não garantir, os bastidores do Remo continuam fervendo, sobretudo com a chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo e sua comissão técnica, que teria vindo com o objetivo de ajustar, a qualquer custo, a condição física dos atletas, bastante criticada. Nos próximos dias, depois da chegada do novo treinador, a expectativa é de que mais nomes deixem o Clube do Remo, na primeira "barca" de dispensas da temporada.