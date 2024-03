Pela Copa Verde, meia-atacante do Remo espera afastar crise que ronda o Baenão: 'Todos são culpados'

Na próxima quinta-feira (7), o Clube do Remo recomeça sua jornada nas competições nacionais de 2024, desta vez pelas oitavas de final da Copa Verde. Os azulinos recebem o Trem-AP, a partir das 20 horas, no estádio Evandro Almeida, o Baenão. Será mais uma oportunidade para redimir a desastrosa aparição relâmpago na Copa do Brasil, que lhe rendeu uma sonora crise de bastidores, resultando, inclusive, na saída do técnico Ricardo Catalá e do meia Camilo, esta última oficializada nesta segunda-feira (4).

A nova oportunidade está sendo muito bem vista pelos atletas, que querem apagar de vez a imagem deixada pela derrota para Bragantino, pela oitava rodada do Parazão.

"A gente não pode perder um jogo da forma como foi. Mesmo classificados, não deveríamos perder, mas infelizmente aconteceu. Temos que mudar nossa postura em campo, de todos os jogadores, que são os culpados", avalia o meia-atacante Marco Antônio.

"A gente pode reverter isso na Copa Verde, que é um jogo só. Estamos preparados, sabendo que vai ser um jogo bem difícil", completa o atleta, celebrando "novos ares", ainda que desconhecidos, com a chegada do treinador paraguaio.

"Alguns conhecem, outros não. Eu já enfrentei ele e sei que tem equipes bem compactas, times que competem. Isso que falta para a gente, meter mais o pé na bola, correr um pelo outro, assim a gente consegue as melhorias que precisamos. Ele treinou o Avaí, Ceará, Coritiba. São equipes bem organizadas. Ele pode contar com a gente", garante.

O meia-atacante azulino, torcedor declarado do clube, admitiu que os últimos dias não têm sido fáceis e que as pressões são oriundas dos mais diversos locais, incluindo família e amigos, mas que isso deve ser encarado como um incentivo para a melhoria dele e dos companheiros.

"Eu recebo muita pressão dos meus amigos, principalmente quando o Remo perde. Mas eu costumo lidar normalmente, sei que vai passar e que é só uma fase. Não é porque começamos mal que vamos terminar assim. Eu creio que na metade e no fim da temporada vamos conseguir os objetivos do clube. Sempre tive o sonho de estar aqui e não posso ficar só da boca para fora. Me cobro muito para ajudar e conquistar os nossos objetivos".

Quem vencer a partida desta quinta-feira enfrenta o vencedor de Amazonas e Capital-GO, que jogam um dia antes, na quarta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), a partir das 21 horas.