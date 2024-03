Remo anuncia acerto com o meia-atacante Sillas, ex-Atlético-GO e 22ª contratação do Leão para 2024

O Clube do Remo confirmou nesta quarta-feira (6) mais um reforço para a temporada 2024: o meia-atacante Sillas, de 28 anos. O jogador é a 22ª contratação do clube para a temporada e chega para aumentar o leque de opções ofensivas do técnico Gustavo Morínigo, outro recém-contratado pela diretoria para o processo de reformulação iniciado com a demissão do treinador Ricardo Catalá.

Sillas da Silva Vital Gomes, natural de Cajueiro (AL), foi anunciado dias antes do prazo final para inscrições no Campeonato Paraense, que encerra nesta sexta-feira (8). O meia-atacante chega com a missão de agregar maior qualidade ao ataque azulino durante a busca pelo título do Parazão e a corrida pelo acesso à Série B do Brasileiro este ano.

Formado nas categorias de base do Sete de Setembro-AL, o jogador acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como São José-RS, Madureira-RJ, Cabofriense-RJ, Retrô-PE, Santa Cruz-PE e Boa Esporte-MG. No São José, viveu o melhor momento da carreira, com 52 jogos e 13 gols marcados em duas temporadas.

Em 2023, chegou ao Atlético-GO para a disputa da Série B, mas teve poucas oportunidades, com apenas seis jogos disputados de lá para cá. Apesar da curta passagem, o jogador chamou a atenção pela velocidade e drible, características que podem ser úteis para o Remo na Série C 2024.

Peça de reposição

A contratação de Sillas também ajuda a repôr a saída do meia Camilo, que pediu desligamento do clube paraense na última segunda-feira (4). Apesar de terem características distintas, o novo azulino também pode atuar pela faixa central do campo ou pelas beiradas.

Estilo de jogo

Sillas é um meia-atacante de lado de campo, de velocidade e drible, mas também colabora na criação de jogadas e finalizações. Além disso, é um jogador que se dedica na marcação, característica importante para o esquema do técnico Gustavo Morínigo.