Na apresentação no Remo, Morínigo fala sobre estilo de jogo: 'time agressivo e seguro na defesa'

Marcação alta, contra-ataques agressivos e força nas bolas paradas. Assim que jogam os times treinados por Gustavo Morínigo, novo técnico do Remo. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (5), no Baenão, o comandante azulino disse que esses atributos são "inegociáveis" no futebol moderno. Segundo ele, as características de jogo podem variar de equipe para equipe, mas alguns fundamentos devem ser mantidos.

"Tanto o Coritiba quanto o Ceará, que jogavam de maneiras diferentes, mas eram agressivos, com muita bola parada e defensivamente seguros. Quero conseguir isso em todos os times que treinar, independentemente das características que vamos apresentar. Toda equipe tem que saber defender, atacar e pressionar. Isso requer muita preparação, mas não vamos conseguir isso do dia para a noite. Espero que já no próximo jogo possamos mostrar algo diferente", explicou Morínigo.

Estreia à frente do Remo

A meta é que o novo técnico estreia no comando do Remo nesta quinta-feira (7), em partida contra o Trem-AP, pelas oitavas de final da Copa Verde. Mas, para estar à beira do gramado, o treinador precisa estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a quarta-feira (6). Caso contrário, a primeira partida de Morínigo pelo clube azulino será domingo, no Baenão, contra o Santa Rosa.