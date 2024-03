Desembarque, coletiva e primeiro treino: veja as primeiras horas de Gustavo Morínigo no Remo

O técnico Gustavo Morínigo deixou o Paraguai na noite de segunda-feira (4), desembarcou em Belém no final da manhã desta terça (5) e, durante a tarde, já esteve à frente do primeiro treino sob o comando do Remo, mesmo sem descansar. A pressa não é para menos: ele quer acelerar o processo de avaliação e conhecimento do elenco remista para logo fazer um diagnóstico do que precisa para a recuperação do Leão na temporada.

"Quero agradecer a torcida pela confiança e de participar desse projeto. Temos que trabalhar muito com o elenco. Sabemos que o momento não é o melhor, mas um trabalho contínuo ajuda a unir o pensamento em um objetivo", iniciou Morínigo em sua primeira entrevista coletiva no Baenão.

"Estamos em um momento de definição e vamos procurar entrar o mais rápido possível nesse trabalho. Queremos demonstrar o que o Remo quer nesse ano. É um time muito grande que queremos devolver ao lugar que merece. Estamos trabalhando forte nisso e vamos ver jogo a jogo o que fazer", explicou o novo treinador azulino.

A apresentação do treinador contou com as presenças do vice Glauber Gonçalves e do executivo de futebol Sérgio Papellin. O presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, não compareceu por problemas de saúde. Como ainda não conhece todo o plantel, Gustavo Morínigo evitou fazer prognósticos e adiantou apenas uma exigência, ponto fundamental de seu trabalho: o comprometimento.

"Tem um ponto muito importante aqui. Todos têm que querer [estar no Remo]. E querer muito. Precisamos de jogadores comprometidos. Assim como estou comprometido no dia a dia, eles têm que estar também. Tenho que olhá-los dentro de campo e ajudar aqueles que não estão no melhor momento a chegar lá. Todos terão oportunidades. Nosso dever é deixá-los na melhor forma física para cada situação. Não quero ser irresponsável e falar de qualquer jogador agora, mas tenho coisas que são inegociáveis, como o compromisso [com o clube]", adiantou o paraguaio.

Corresponder à torcida do Leão

Enquanto Sérgio Papellin garantiu que, no momento, apenas o meia Camilo pediu para deixar o Remo, o entrenador remista salientou que, antes de qualquer diagnóstico sobre possíveis dispensas, tem como prioridade tentar recuperar os atletas que não têm apresentado o rendimento esperado pela diretoria.

"Vamos fazer qualquer tipo de mudança no vestiário, internamente. Sabemos que a cobrança é grande, porque o clube é muito grande. Estive aqui pelo Coritiba, diante de uma torcida que não parou um minuto e soube o quão grande é o time. Só que essa paixão não pode ser negativa. Pedimos que confiem na gente, porque vamos fazer de tudo para corresponder esse pensamento positivo", respondeu o técnico.

Gramados e estilo de jogo da Série C

Antes do Remo, Morínigo teve outras três experiências no futebol brasileiro: por Coritiba, quando disputou as Séries B e A; pelo Ceará e pelo Avaí, também na Série B. Essa, então, será a primeira experiência na Terceira Divisão do Brasil. O fato de conhecer menos o torneio não preocupa o novo técnico do Leão.

"Não quero pecar pela soberba nem nada do tipo, mas me sinto muito preparado. Joguei muito futebol, desde os oito anos de idade, praticamente. Tenho uma carreira, para mim, muito boa, como futebolista. Joguei em muitos gramados. Estive em estaduais que se assemelham muito, conheço a categoria, conheço o que é o futebol, conheço bem os pensamentos dos jogadores em si: é só se preparar, estar todos juntos e enfrentar todos os desafios com o máximo que temos. A grandeza do clube sempre vai estar dentro do campo. O clube é grande, mas em campo é preciso apresentar isso para a torcida, para aqueles que acreditam que realmente alcançar os objetivos que queremos", afirmou.

Estreia à frente do Remo

A meta é que o novo técnico estreia no comando do Remo nesta quinta-feira (7), em partida contra o Trem-AP, pelas oitavas de final da Copa Verde. Esta também será a estreia do Leão na competição. Mas, para estar à beira do gramado, o treinador precisa estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a quarta-feira (6). A diretoria tenta acelerar os processos burocráticos para que isto seja possível. Caso contrário, a primeira partida de Morínigo pelo clube azulino será domingo, no Baenão, contra o Santa Rosa.