Após rescisão de meia, executivo do Remo não descarta dispensas: 'Vamos tentar a saída amigável'

O Remo vive um momento conturbado, com demissão de técnico, contratação de um novo comandante, tropeços no Parazão, eliminação ainda na primeira fase da Copa do Brasil, além de pedido de saída de jogador. O clube contratou o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que foi apresentado na tarde desta terça-feira (5), na Sala de imprensa do Baenão. Na apresentação, o executivo e CEO do Remo, Sérgio Papellin, falou que mais jogadores podem deixar o clube.

Na tarde de segunda-feira (4), o meia Camilo solicitou sua rescisão contrato à diretoria do Remo. O jogador pediu para deixar o clube, após a derrota para o Bragantino, no último final de semana. Papellin comentou o assunto e disse que mais atletas podem deixar o clube e afirmou que a diretoria está aberta a acordos. “Eu tinha conversado anteriormente, sabemos que alguns atletas podem render mais. O Camilo ontem pediu para sair e o atleta que quiser deixar o clube é só nos chamar para gente ver se é viável", explica o executivo.

"Vamos tentar a saída amigável de alguns atletas porque para mandar um jogador para fora custa dinheiro. Vamos analisar o que vamos prescindir e analisar o restante da temporada. As inscrições se encerram sexta, mas temos que ter responsabilidade com a torcida pelo que estão devendo. Se aparecer a oportunidade, vamos fazer os desligamentos, sempre de olho no financeiro do clube”, disse Papellin.

O clube já atuou nove vezes nessa temporada e não vem desempenhando um futebol vistoso e que agrade o torcedor. O clube terminou a primeira fase do Parazão na terceira colocação, atrás do Paysandu e da Tuna Luso, após empate com o São Francisco e derrotas para a Tuna e também Bragantino.

Estreia do novo treinador

O próximo compromisso do Leão nesta semana será contra o Trem-AP, na quinta-feira (7), às 20h, no Baenão, pelas oitavas de final da Copa Verde. A partida deve ser marcada pela estreia do técnico Gustavo Morínigo comandando a equipe. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal +, plataformas do Grupo Liberal e também no lance a lance de OLiberal.com.