Papellin avalia elenco do Remo e diz que dispensas devem ocorrer após análise financeira

O executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, confirmou a intenção do clube em dispensar jogadores do atual elenco. Após a entrevista coletiva de apresentação do novo técnico Gustavo Morínigo, realizada nesta terça-feira (5), no Baenão, o dirigente revelou à Redação Integrada de O Liberal que futuras rescisões contratuais deverão ser feitas com responsabilidade, analisando as finanças da agremiação.

"Por enquanto o Camilo foi o único jogador do elenco que pediu para sair. Apesar disso, não estamos satisfeitos com alguns jogadores do elenco. Vamos avaliar a questão financeira para saber se é possível fazer certos desligamentos. Afinal, para mandar alguém embora é preciso você honrar com seus compromissos", explicou o executivo azulino.

Além do goleiro Vinícius, que não teve o contrato renovado com o Leão, Camilo foi outro jogador que encerrou o vínculo com o clube azulino neste início de temporada. Nos próximos dias, depois da chegada de Morínigo, a expectativa é de que mais nomes deixem o Remo, na primeira "barca" de dispensas da temporada.

Próximo compromisso

O Remo volta a campo nesta quinta-feira (7), diante do Trem-AP, pela primeira fase da Copa Verde de 2024. Em jogo único e eliminatório, o Leão recebe o adversário amapaense no Baenão, às 20h. A partida deverá marcar a estreia do técnico Gustavo Morínigo no comando da equipe.