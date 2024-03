Técnico Gustavo Morínigo está regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Trem-AP

O técnico Gustavo Morínigo está regularizado e pode estrear nesta quinta-feira (7) pelo Remo. O paraguaio já está com o contrato com o Leão Azul registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF - a publicação ocorreu às 15h11 desta quarta, véspera do confronto. Com isso, o novo comandante azulino está liberado para ficar à beira do gramado na estreia do Leão na Copa Verde, contra o Trem-AP, nesta quinta, no Baenão.

Registro entrou no BID mais de 24h antes da partida contra o Trem-AP, ou seja, dentro do prazo necessário (Reprodução/CBF)

Gustavo Morínigo foi anunciado pelo Remo na última segunda-feira para substituir o paulista Ricardo Catalá, demitido do clube após o empate em 1 a 1 com o São Francisco, em jogo atrasado pela 7ª rodada do Parazão 2024 e disputado no último dia 28.

