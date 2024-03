Após passagem rápida pelo Remo, Camilo assina com adversário do Leão na Série C

Após deixar o Remo no início da semana, o meia Camilo assinou contrato com o Figueirense, adversário do Leão Azul na Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito no início da tarde desta quarta-feira (6) por meio das redes sociais do clube.

Camilo deve chegar em Florianópolis, Santa Catarina, na próxima quinta-feira (7) para a apresentação oficial. Segundo o clube, o contrato é válido até o final da temporada de 2024. Na última segunda-feira (4), o Remo anunciou a rescisão de contrato com o meia após nove jogos com a camisa azulina. De acordo com o próprio time, o atleta pediu o desligamento da equipe depois da saída do técnico Ricardo Catalá.

Segundo informações repassadas ao O Liberal, o meia abriu mão das verbas rescisórias e pediu apenas os dias trabalhados. Camilo tem 37 anos e passagens por diversos clubes brasileiros, como Chapecoense, Botafogo, Internacional, Ponte Preta, Mirassol, Avaí e Ceará. Além disso, o jogador também atuou no futebol chinês, pelo Nanchang, e árabe, pelo Al-Shabab.

Camilo também teve uma passagem rápida pela Seleção Brasileira. Em 2017, quando atuava com a camisa do Botafogo, o meia chamou a atenção de Tite e foi convocado para o amistoso contra a Colômbia e jogou por 15 minutos.

Agora, o jogador aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder entrar em campo. Para ainda conseguir disputar o Campeonato Catarinense, o Furacão precisa fazer a inscrição do meia até esta quinta-feira (7).