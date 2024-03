Após deixar o Remo, meia Camilo encaminha acordo com adversário azulino na Série C 2024

O Figueirense está próximo de concretizar a contratação do experiente meia Camilo, de 37 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada. Vindo do Remo, o jogador tem previsão de chegar ao Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na quinta-feira, 7 de março, para realizar os exames médicos e ser oficialmente apresentado como novo reforço do clube. A notícia foi divulgada inicialmente pelo repórter Roberto Gatti, do Marcou no Esporte.

A rescisão de contrato com o Remo foi oficializada na última segunda-feira (4) a pedido do próprio jogador, que procurou a diretoria para solicitar o desligamento. De acordo com apuração de O Liberal, o jogador abriu mão de verbas rescisórias e pediu para receber apenas os dias trabalhados. Segundo o clube paraense, o desligamento ocorreu em comum acordo após a participação do jogador em nove partidas, entre estadual e Copa do Brasil, nas quais marcou três gols.

Camilo acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro ao longo de sua carreira, incluindo Chapecoense, Botafogo, Internacional, Ponte Preta, Mirassol, Avaí, Cruzeiro e Ceará. Além disso, teve experiências internacionais no Nanchang FC, da China, e no Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Em um dos momentos mais destacados de sua trajetória, quando defendia o Botafogo, Camilo foi convocado por Tite para um amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia, em janeiro de 2017, tendo a oportunidade de atuar por 15 minutos.