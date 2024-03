Após saída do Remo, Camilo se despede do clube e agradece à torcida: 'Foi uma honra'

Após a demissão de Ricardo Catalá, o meia Camilo pediu para sair do Remo. O anúncio foi feito na última segunda-feira (4), após a derrota para o Bragantino na última rodada da primeira fase do Parazão. Segundo nota divulgada pelo time azulino, a saída do jogador ocorreu em comum acordo. Nesta terça-feira (5), por meio das redes sociais, o atleta se despediu do Leão Azul e agradeceu ao clube e à torcida pela recepção.

"Agradeço ao Clube do Remo pela oportunidade. Encerro hoje o meu ciclo no Leão, uma passagem que, apesar de curta, foi intensa e pra mim foi uma honra ter vestido essa camisa. Pela forma que me receberam, minha gratidão à torcida, direção, comissão e jogadores. Foi uma honra, Fenômeno Azul", escreveu o meia nas redes sociais.

Camilo chegou ao Remo como uma das indicações do ex-treinador Ricardo Catalá. Na equipe azulina, o jogador teria a função de armador, que é uma das suas principais características. Contudo, após um início de trabalho forte, com gol na estreia diante do Canaã, aos poucos o meia foi caindo de produção e ficou na reserva.

Aliado a isso, o trabalho do então técnico Caralá acabou não dando os resultados esperados e a torcida cobrou a saída dele. Com a pressão dos torcedores e o clima na equipe, Camilo não teria se sentido mais confortável e pediu pelo desligamento.

Com a camisa azulina, o meia fez apenas nove jogos e marcou três gols. Até o momento, o jogador não falou sobre os próximos passos da carreira. Também nesta terça-feira, o novo técnico do Remo, Gustavo Morínigo desembarcou em Belém para iniciar os trabalhos de reestruturação e recuperação do clube.