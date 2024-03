Remo: Morínigo fala sobre mental dos jogadores e assume responsabilidade: 'Pressão fica comigo'

O Remo vive um momento de reestruturação dentro de campo. Com a chegada de Gustavo Morínigo, o Leão Azul respirou e venceu o Trem-AP por 3 a 1, pelas oitavas de final da Copa Verde, nesta quinta-feira (7), no Baenão. Nas últimas semanas, o elenco azulino estava sob forte pressão para ganhar e jogar bem. O treinador paraguaio encontrou o grupo mais abatido e desconfiado, assim, nesses dois de trabalho, o novo comandante destacou que o preparo mental foi fundamental para a mudança do elenco.

"Nós falamos bastante, porque eles [jogadores] estavam um pouco abatidos, com desconfiança. Falamos bastante com cada um do elenco e fizemos trabalhos individuais falando que é uma nova oportunidade. Aqui todos temos os mesmos direitos e todos têm a mesma oportunidade. A pressão fica comigo e eu aguento a pressão, eu só peço a eles para se doarem ao máximo dentro do campo", declarou Morínigo em coletiva após a partida contra o Trem-AP.

O Remo amargou alguns resultados que deixaram o torcedor na bronca, como a eliminação precoce na Copa do Brasil, uma derrota para a Tuna Luso na primeira fase do Parazão e, por último, a derrota para o Bragantino na última rodada do Campeonato Paraense. Isso acabou culminando na saída do treinador Ricardo Catalá e um clima de incerteza no clube.

Mesmo com algumas dificuldades, Gustavo Morínigo apontou que o grupo azulino é bom e que os jogadores só precisam se acertar para encontrar o melhor de casa um, para entregar boas atuações em campo.

"É um grupo inteligente, disciplinado, um bom grupo, com qualidade, mas tem que conseguir encontrar o seu melhor momento de cada um para entregar ao time. Este é um jogo de conjunto e sempre vai ser, então trabalhamos muito nessa parte, ainda falta muito, temos que trabalhar muito, manter os nossos pés no chão", pontuou o técnico.

O próximo jogo do Remo é contra o Santa Rosa, no Baenão, no domingo (10), às 16h30. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense e terá cobertura completa de OLiberal.com