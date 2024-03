Após vitória expressiva, técnico do Remo destaca busca por segurança defensiva

Na coletiva pós-jogo, na sala de imprensa do Baenão, depois do Clube do Remo vencer por 3 a 0 o Santa Rosa e encaminhar sua vaga na semifinal, o treinador Gustavo Morínigo deu ênfase ao setor defensivo da equipe, que melhorou em relação aos últimos jogos e desta vez não foi vazado. Na entrevista, o treinador destacou também que não gostou muito do primeiro tempo, mas que o trabalho tende a melhorar.

“Bom, primeiramente não gosto de falar de trabalhos anteriores, mas vou falar da minha maneira de ver o futebol. Eu gosto de ver um time seguro defensivamente, do atacante ao goleiro. Então estamos trabalhando nisso, na parte tática, e eles compreendem muito bem, muito rápido. Esse grupo é muito inteligente. Vamos seguir trabalhando, ainda falta muito, cometemos erros pontuais no começo da partida, especialmente. Na minha maneira de ver, de olhar, o principal no meu trabalho é corrigir e não observar tanto as coisas positivas. É procurar que a gente melhore a cada jogo”, afirmou o comandante azulino.

“Eles compreendem a questão tática porque trabalhamos muito com vídeo, falamos muito com o grupo individualmente. Na parte defensiva, sou muito exigente e todos sabem disso. Sempre quero um time seguro em todos os sentidos e perigoso quando está com a bola. Tem coisas que são inegociáveis conosco como a entrega. Não gostei um pouco do primeiro tempo, entramos um pouco frio, perdemos muitas bolas, não aceleramos o jogo, tivemos chances de fazer outros gols, mas não fizemos por questões que não compreendo. A atitude e identidade do grupo é o cuidado máximo que eu tenho, isso é fato", disse o técnico.

DEPARTAMENTO MÉDICO

Com o departamento médico cheio, Gustavo Morínigo afirmou que isso atrapalha, mas não que não é possível diminuir o ritmo de trabalho, pois exigências maiores podem aparecer.

“Sim, atrapalha muito no ponto de vista de não podemos ter todo o elenco junto e unificar o trabalho com todos. Incomoda bastante que os nossos jogadores estão saindo. Pode ser que seja pela exigência que estamos tendo, mas estamos que estar preparados para maiores exigências, então não podemos treinar menos e brigar menos em cada jogo”, enfatizou.

PRÓXIMO JOGO

A partida de volta das quartas de finais, entre Remo e Santa Rosa, será no próximo sábado (16), às 17h, novamente no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.