Na mira do Remo, Alef Manga assina com o Avaí para a temporada de 2025, diz imprensa catarinense

O atacante Alef Manga, de 30 anos, ex-Coritiba-PR, parece já ter um futuro definido. De acordo com informações da Rádio CBN de Florianópolis, Santa Catarina, o jogador acertou com o Avaí-SC para atuar na próxima temporada. O atleta estava no radar do Remo, que já havia feito uma proposta considerável por Manga.

Segundo as informações, o jogador assinou com o Leão da Ilha por um ano, com uma cláusula de renovação automática, caso tenha uma boa performance na equipe. Nas últimas semanas, o nome do atacante foi bastante ventilado nos bastidores do Remo.

De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul fez uma proposta de cerca de R$ 250 mil por mês pelo atacante. O clube azulino aguardava resposta de Alef, que tinha um salário mensal de R$ 120 mil no Coritiba-PR.

Nesta temporada, pelo Coxa, o jogador fez apenas quatro partidas e marcou um gol, já que teve de cumprir uma punição de 360 dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por participação em um esquema de apostas esportivas.

Ao todo, foram três anos atuando pelo Coritiba, com 83 jogos, 30 gols marcados e 11 assistências. Além do Coxa, o atacante passou pelo Pafos, do Chipre, Goiás-GO, Volta Redonda-RJ, Resende-RJ, UD Oliveirense, de Portugal, entre outros.

A contratação de Alef ainda não foi confirmada pelo Avaí-SC, mas, ao que tudo indica, o atacante deve seguir no Sul do país, agora defendendo o Leão da Ilha. Além do Remo, o Vasco da Gama também demonstrou interesse pelo jogador, mas as negociações não avançaram.

O Leão Azul já iniciou o anúncio de novos atletas para o elenco de 2025. Até agora, o clube azulino anunciou o meia Dodô e o lateral-direito Marcelinho, ex-Chapecoense. A pré-temporada do time começa nesta semana, no dia 4 de dezembro, com os jogadores que permaneceram na equipe.