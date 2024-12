Remo anuncia empréstimo de Felipinho para clube que disputa o Campeonato Paulista

O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (3), o empréstimo do atacante Felipinho, de 21 anos. Segundo nota publicada no site oficial do clube, o jogador irá atuar pelo São Bento-SP, equipe que disputa o Campeonato Paulista.

De acordo com o comunicado, o contrato de empréstimo é válido até o final do estadual. O Leão explicou que o acordo entre os clubes faz parte de um projeto para oferecer "oportunidade e experiência para o atleta".

O empréstimo de Felipinho não é uma novidade para o torcedor azulino. Há alguns meses, o jornalista Carlos Ferreira informou que o atacante, assim como outros atletas do Remo, seria emprestado no primeiro semestre de 2025 para adquirir experiência.

Além de Felipinho, o Remo já acertou os empréstimos do volante Henrique Vigia e do atacante Ronald. Ambos foram cedidos ao Sãojoseense, clube que disputa o Campeonato Paranaense. O acordo com esses jogadores seguiu os mesmos moldes do firmado com Felipinho.

O atacante de 21 anos foi bastante utilizado na equipe azulina em 2024. Na temporada, ele disputou 15 partidas, sendo nove como titular, e marcou três gols. No entanto, Felipinho não conseguiu manter a boa fase devido a uma lesão que o afastou dos gramados em julho. Sua última partida na temporada foi contra o Ferroviário-CE, no Baenão, no dia 29 de junho.

Sem Felipinho, o Remo deve se reapresentar para a temporada de 2025 na próxima quarta-feira (4). De acordo com a assessoria de comunicação do clube, 15 jogadores devem participar deste primeiro momento de integração. Os atletas passarão por exames médicos e avaliações físicas nos próximos dias.