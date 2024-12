Remo está de olho em volante que atuou na Série B com o América-MG, diz site

O Remo está de olho no volante Wallisson, que atuou no América-MG nesta temporada, segundo informações do site Itatiaia. Conforme a publicação, o clube mineiro tentou renovar o contrato de empréstimo do jogador, mas o Athletic-MG, time ao qual o atleta pertence, não aceitou. Com isso, o Leão Azul e o Coritiba-PR estariam interessados na sua contratação.

Wallisson disputou a temporada de 2024 em dois times. Após passagem pelo Moreirense, de Portugal, onde jogou por 12 partidas, o volante retornou ao Brasil para atuar pelo Athletic. Foram nove jogos com a camisa do time mineiro antes de ser emprestado ao América-MG, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador atuou em 20 jogos com a camisa do Coelho e não marcou gols. Contudo, o clube tinha interesse em renovar o contrato por mais um ano, mas o Athletic teria recusado a proposta. De acordo com o site Itatiaia, o Esquadrão de Aço teria pedido um valor considerado alto pelo América e só quer negociar Wallisson em caso de venda total.

VEJA MAIS



Em entrevista à Itatiaia, Wallisson manifestou o desejo de permanecer no América. No entanto, ao que parece, a renovação com o jogador não foi para frente e o volante deixou o clube, estando livre para fechar com outro time ou seguir no Athletic.

O Remo busca montar um elenco experiente e forte para a temporada de 2025. A equipe azulina quer começar o ano bem e seguir embalada para a disputa da Série B. O objetivo do clube é brigar na parte de cima da tabela.

Aos 27 anos, Wallisson possui vasta experiência no futebol brasileiro. Além das passagens pelo América-MG, Athletic-MG e Moreirense, o jogador já atuou pelo Cruzeiro, Ponte Preta-SP, Volta Redonda-RJ, Nova Venécia-ES, entre outros.

Na última sexta-feira (29), o Leão Azul iniciou os anúncios de novos atletas para o próximo ciclo. O primeiro reforço foi o meia Dodô, ex-Fortaleza. Já no domingo (1º), a equipe anunciou a contratação do lateral-direito Marcelinho, que estava na Chapecoense. Novas peças ainda devem ser anunciadas nas próximas semanas.