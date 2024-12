Remo anuncia a contratação de lateral, ex-Chapecoense, para a temporada de 2025

Após anunciar o meia Dodô, o Remo confirmou a contratação do lateral-direito Marcelinho, de 26 anos, para a temporada de 2025. O jogador estava na Chapecoense-SC, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador é o segundo reforço do time azulino para a próxima temporada. Na última sexta-feira (29), o clube já havia anunciado a contratação do meia Dodô. Os dois atletas chegam para ajudar o clube na disputa do Campeonato Paraense, primeiro compromisso de 2025, Copa Verde, Copa do Brasil e na Série B do Brasileirão, que é o principal foco do Leão Azul.

No primeiro contato com o Remo, Marcelinho disse estar muito feliz por vestir a camisa da equipe e destacou que o projeto do clube é muito bom para a temporada, sendo um dos motivos para acertar com o time.

“Muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo. Gostei do projeto apresentado para a temporada e vamos encarar esse novo desafio com muita determinação, lutando dentro de campo por essa torcida fantástica, que se chama Fenômeno Azul. Que seja uma temporada de grandes conquistas junto a todos do Clube”, declarou o jogador.

Conforme as informações divulgadas pelo Leão Azul, o lateral-direito vai se apresentar ao Remo apenas em janeiro. A decisão respeita o período de férias do atleta, já que ele disputou a Série B deste ano até o dia 11 de novembro.

Carreira

Marcelinho é natural de Aracaju, Sergipe, e defendeu a Chapecoense-SC na Segundona deste ano. Ao todo, o lateral fez 36 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências durante o campeonato. Além da Chapecoense, o jogador acumula passagens pelo Vila Nova-GO, GE Brasil-RS e Confiança-SE.

O atleta, que iniciou sua carreira no time Sergipe, também teve passagens pelas categorias de base do Fluminense-RJ e Grêmio-RS.