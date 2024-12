De volta a Belém, Rodrigo Santana fala dos desafios à frente do Remo para a temporada 2025

Metade dos jogos disputados pelo Remo sob o comando de Rodrigo Santana foram vencidos. Os números empolgantes do treinador, somado ao acesso remista à Série B, fizeram dele um querido, seja pelo clube ou torcida. Após o trabalho, Rodrigo saiu de férias e há poucos dias esteve em Belém procurando imóvel para trazer a família e, neste ínterim, conversou com a reportagem de O Liberal para falar sobre os próximos passos do Leão Azul em 2025.

Embora a cabeça esteja focada no que virá, Santana não esquece do que fez pelo Remo, quando o time flertou constantemente com a desclassificação na primeira fase. Ao chegar no clube, ele lembra que a principal dificuldade era o emocional dos atletas.

Chegar ao Remo no meio de uma crise foi um dos maiores desafios da minha carreira. O risco de rebaixamento era iminente, e a pressão era gigantesca. Precisamos reconstruir a mentalidade do elenco, recuperar a crença no potencial deles e, acima de tudo, resgatar a união e o foco no objetivo comum. Conseguimos transformar a adversidade em força, classificar e conquistar o acesso. Foi um feito coletivo, onde a superação se tornou o maior símbolo da nossa campanha", garante.

Santana é jovem. Tem 42 anos e acumula uma grande rodagem no futebol, incluindo passagens na Indonésia e Bolívia. Antes de chegar ao Remo esteve no Athletic-MG. Segundo ele, o futebol se dá através da construção coletiva, somada ao bom preparo psicológico dos jogadores.

"O que me inspira é transformar o ambiente de trabalho como um todo, criando uma atmosfera leve e altamente competitiva, onde todos trabalham em harmonia. Quando esse trabalho em equipe se traduz em sucesso dentro de campo, o sentimento de realização é indescritível", observa o técnico que agora terá o apoio emocional da família ao lado.

Sobre a pré-temporada, Santana já definiu a metodologia de trabalho e como pretende liderar o grupo em mais uma temporada. "O foco inicial será na parte física, já que nosso objetivo é dar aos atletas uma base sólida para suportar a intensidade de uma temporada cheia de jogos. O tempo é curto e não teremos o elenco completo no início, mas é fundamental trabalhar para garantir um alto rendimento ao longo do ano", garante.

A apresentação do novo elenco está marcada para o dia 4 de dezembro. A partir dai, o elenco inicia a pré-temporada, que será realizada em Belém, até a estreia no Parazão, a partir do dia 11. Além do Parazão, o Remo terá pela frente a Copa do Brasil, Copa Verde e Série B do Brasileiro, onde espera caminhar entre os primeiros.

“O principal objetivo do Remo em 2025 é brigar por vitórias em todas as competições que disputarmos. No Brasileiro é conquistar os 45 pontos e garantir a permanência. Vamos lutar com toda nossa força pelo acesso à Série A. Queremos ser protagonistas também nos campeonatos regionais, Copa Verde e na Copa do Brasil”, completa.