Técnico do Remo diz que clube já está de olho no mercado mirando a Série B de 2025

Depois de encerrar o ano como o grande responsável pela ida do Remo à Segunda Divisão, Rodrigo Santana foi aclamado pelo torcedor e pela diretoria do Leão, que não titubeou em renovar o contrato por mais uma temporada. Passada a euforia do acesso, o comandante azulino diz que já está de olhos abertos ao cenário da bola, para garimpar nomes que possam integrar o plantel que disputará a Série B no próximo ano.

Em uma gravação divulgada pela assessoria do clube, Santana fala rapidamente sobre o perfil de atletas que norteia o radar do clube, levando em consideração, sobretudo, alguns aspectos físicos, haja vista que o clube terá uma das maiores malhas aéreas da competição, como toda equipe da região norte.

"Vamos ter muitos jogos esse ano, então nossa logística será maior que a dos nossos adversários. Por conta disso, o jogador precisa estar 100% comprometido com a parte física, tática, para que a gente faça um grande ano", disse o comandante, sem esquecer outros predicados indispensáveis aos candidatos a jogador do Remo.

"A nossa temporada 2025 já iniciou, desde o momento da nossa renovação, o qual me deixou muito feliz. Agora vamos buscar as melhores peças, que venham o mais cedo possível para se adaptar ao clube, a essa camisa que pesa e que tem uma torcida apaixonada. Precisamos de jogadores de força, intensidade e competitivos, algo que a torcida exige e o DNA do clube merece. Vamos atrás de pessoas com essas características, condicionamento bom, recuperação rápida", detalha.

Segundo ele, já no início de dezembro é provável que o novo grupo se apresente para iniciar os trabalhos. Além das contratações, o Departamento de Futebol do clube também dá uma atenção especial aos nomes do atual elenco que interessam. Desde o fim da Série C, o clube já anunciou a renovação de contrato com os goleiros Léo Lang e Marcelo Rangel, o zagueiro Rafael Castro, os volantes Jaderson e Pavani, além do centroavante Ytalo. Segundo ele, a apresentação do novo grupo será entre os dias 2 a 9 de dezembro.