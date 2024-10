CT do Remo passa por reforma no sistema de drenagem; clube diz que obra é complexa

O Centro de Treinamento (CT) do Clube do Remo, localizado no distrito de Outeiro, em Belém, está passando por melhorias no sistema de irrigação. O presidente Tonhão havia comentado sobre a situação durante uma coletiva e na manhã desta terça-feira (29), a informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo as informações, atualmente, o gramado do CT do Leão Azul enfrenta dificuldades para drenar a água das chuvas em direção a um rio próximo, o que compromete a irrigação adequada do local. Sem chuvas recentes, o campo sofreu bastante, resultando em um problema complexo de ser resolvido.

O CT também está passando por obras gerais. Apesar das melhorias em andamento, os treinos no local não foram paralisadas; o campo continua sendo utilizado normalmente pelas categorias de base. Não há interdição em função das obras, apenas algumas restrições voltadas para a segurança dos atletas e da equipe técnica.

Além disso, foi confirmado que a equipe principal não tem utilizado o centro de treinamento devido a questões logísticas. O deslocamento até o CT demandava muito tempo, e o Estádio Baenão já oferece uma estrutura completa para atender às necessidades do time principal.

Processo de compra

O espaço que atualmente abriga o CT do Clube do Remo pertencia ao Carajás, um clube administrado por Luiz Omar Pinheiro, ex-presidente do Paysandu, que competia na elite do Campeonato Paraense na época. No dia 4 de junho, o então presidente do Remo, Fábio Bentes, assinou os documentos de compra da área e anunciou a aquisição aos torcedores, que receberam a notícia com entusiasmo.

Após a compra, o ex-jogador do Remo e engenheiro-agrônomo Mesquita realizou uma vistoria no local e sugeriu melhorias necessárias. Embora o clube não tenha divulgado o valor total da transação, fontes indicam que o CT foi adquirido por R$ 3 milhões, com um pagamento inicial entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, e o restante parcelado até o final de 2023.

Espaço de lucro

Com o sucesso na venda de títulos remidos - mais de R$ 1,5 milhão foi arrecadado em menos de um ano - o Remo passou a olhar o CT como um local para geração de renda para o clube. A partir de então, o clube passou a cogitar a venda dos naming rights da estrutura. No entanto, a promessa feita em 2022, foi se concretizar só um ano depois, quando o Leão firmou acordo com a Buritirama, no valor de R$ 3 milhões por três anos de contrato.

Gol da quitação

A classificação à segunda fase da Copa do Brasil de 2023 teve um gosto ainda mais especial para o Remo. A cota de R$ 2.1 milhões garantida pelo clube azulino ao bater o São Luiz-RS teve um destino certo: o centro de treinamento azulino em Outeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Fábio Bentes ao elenco azulino no vestiário do Baenão, logo após o triunfo sobre o time gaúcho.

"Vocês deram o sangue, deram a vida. Muito obrigado em nome de toda essa torcida maravilhosa que estava aí, pois vocês acabaram que conseguir quitar o nosso centro de treinamento. É 100% nosso", revelou Bentes, cuja fala foi comemorada com aplausos pelos jogadores.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de esportes de OLiberal.com)